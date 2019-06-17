Фигура - бонус: топ-9 универсальных золотых правил ЗОЖ от диетолога

Правильное питание и активный, здоровый образ жизни – залог не только хорошего самочувствия, но и стройной фигуры. ЗОЖ основывается на правилах и постулатах, которых следует придерживаться всегда, чтобы это вошло в привычку и стало неотъемлемой частью каждого дня. Профессиональный диетолог-нутрициолог Лора Филиппова на странице в Instagram озвучила основы правильного питания, которые помогут стать здоровее и красивее.

Эксперт убеждена, что ЗОЖ - это, в первую очередь, здоровый мозг и удовольствие от жизни! Фигура – приятный бонус.

Топ-9 правил ЗОЖ без фанатизма, которых следует придерживаться:

Что съесть, чтобы похудеть: топ-20 полезных перекусов

Оптимальные перерывы между едой от 3-х до 5-ти часов. Ночной перерыв - 12 часов и больше.

Ваш завтрак не должен быть сладким, но вы можете закусить его фруктами или кусочком черного шоколада.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Важно есть цельные крупы, бобовые, овощи. Каждый день!

Ужин (важно!) - не позже 20:00.

Оптимальная порция - это примерно две ваши ладони. Насыщение должно быть комфортным и не вызывать тяжести в желудке.

Чтобы наесться и получить адекватное количество энергии, в вашей тарелке каждый раз должны быть и белки, и жиры, и углеводы. В разной пропорции в зависимости от времени суток и других факторов, но должны быть.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Половина каждой порции - овощи и зелень. Сюда же и фрукты, но овощей за день больше.

Жуйте! Очень-очень важно!

Раз в неделю в удобный для вас день устраивайте себе комфортную разгрузку: однодневное голодание, разгрузочный день или питание 16/8.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Если вы находитесь в постоянной гонке за призрачными результатами и в стрессе по причине "быстрее похудеть!", это не ЗОЖ", - напомнила напоследок диетолог.

Ранее диетолог Инна Забияка рассказала, как не привезти из отпуска лишние кило и что кушать на курорте.

Кстати, диетолог Елена Кален озвучила рецепты оригинальных полезных блюд из клубники.