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Энергия сдуется, щеки вырастут: нурициолог раскрыла "подводные камни" модной диеты

Lite » Еда 27.11.2019 - 08:37
Энергия сдуется, щеки вырастут: нурициолог раскрыла "подводные камни" модной диеты
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, чем опасна низкоуглеводная диета

Среди обилия различных диет, которые гарантируют сброс веса и стройную фигуру очень легко растеряться. Одна из самых популярных систем похудения- низкоуглеводная или кето-диета с умеренным потреблением белка и высоким содержанием жиров. Но так ли она эффективна и безопасна, как принято считать? Об этом рассказала нутрициолог Светлана Никитчук, которая ранее назвала десять продуктов для красивых и здоровых волос, на странице в Instagram расписала все "подводные камни" кетогенной диеты.

Эксперт напомнила особенности и отличительные характеристике кето-диеты. Вот список особенностей такой системы питания:

  • частичный отказ от продуктов с углеводами, и огромное количество белка и клетчатки
  • углеводы сокращаются до 50 гр. в день, а белок, напротив, повышается – до 150-200 гр. в зависимости от возраста, телосложения, уровня физической активности.
  • много клетчатки: овощей, зелени, отрубей, некоторых несладких фруктов.

Энергия сдуется, щеки вырастут: нурициолог раскрыла &quot;подводные камни&quot; модной диеты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Углеводы — основная причина жира и быстрого увеличения веса. И ограничение углеводов, в принципе, верный шаг для его уменьшения.

Такая диета уменьшит жир и ускорит рост мышц. Но если есть только белки, то серьезные проблемы со здоровьем гарантированы!

Энергия сдуется, щеки вырастут: нурициолог раскрыла &quot;подводные камни&quot; модной диеты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Высокое содержание белков при чуть ли не полном отсутствии углеводов может привести к уменьшению кальция в костях и выводу из организма полезных веществ. А еще повысит холестерин и может повредить почки.

Если долго не есть углеводы, то энергия ваша сдуется. А килограммы очень быстро вернутся обратно. И щеки снова вырастут, да-да.

Энергия сдуется, щеки вырастут: нурициолог раскрыла &quot;подводные камни&quot; модной диеты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Впадать в крайности опасно и вредно. Здоровое сбалансированное питание, состоящая из всех основных питательных веществ — лучшее решение для стройности.

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