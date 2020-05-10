Эксперт раскрыла особенности и правила употребления фруктов при похудении

Важно знать, что фрукты легко и просто помогают восстановить энергетический баланс в организме: глюкоза практически моментально высвобождается в кровь, а оттуда её потребляют мозг и мышцы. Тренер шоу "Зважені та щасливі" и мама двоих детей Марина Боржемская, которая ранее рассказала, с чего начать переход на правильное питание и какие продукты исключить, на своей странице в Instagram поделилась важными правилами и особенностями употребления фруктов худеющими.

Любой фрукт, помимо быстрой глюкозы, также обогащает организм различными витаминами и микроэлементами, принося колоссальную пользу, обогащает кишечную флору необходимыми волокнами, поэтому потребление фруктов в ежедневном рационе необходимо.

Но стоит перебрать с их потреблением - и по части сахара эффект будет весьма нежелательным: вы получите избыток глюкозы, которая за ненадобностью отложится в жир.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Рекомендованное время потребления некоторых фруктов:

Более сладкие фрукты можно брать к завтраку (например, манго, ананас, виноград, папайя и другие очень сладкие плоды)

Осторожнее с апельсином и ананасом: если Вы включаете их в завтрак, то лучше съесть в конце еды, чтобы не раздражать стенки кишечника. Кроме того, есть разряд сладких фруктов (хурма, дыня, арбуз и др.), которые лучше вообще есть отдельно от всего, в таком случае их целесообразнее брать на первый перекус, то есть МЕЖДУ двумя основными приемами пищи

Иллюстративное фото (pexels.com)

К обеду можно брать практически все фрукты

При правильном построении рациона, на ужин в зелёные смузи и салаты можно добавлять слайсы зелёной груши, киви, грейпфрута, помело.

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Совет! Прислушивайтесь к себе: в некоторых случаях можно опираться также на свои ощущения и особенности организма, ведь набор ферментов у каждого индивидуален, а это значит, что и время для комфортного потребления и переваривания фруктов может иногда отличаться от установленных норм.



Фрукты крайне важны в рационе, но в период похудения обязательно грамотное распределение их потребления.

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