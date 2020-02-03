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Эксперименты с диетами: диетолог указала на распространенные ошибки

Lite » Еда 03.02.2020 - 08:37
Эксперименты с диетами: диетолог указала на распространенные ошибки
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, чем могут закончиться эксперементы с диетами

К каким способам только не прибегают желающие быстро сбросить вес. О вреде экспресс-диет известно давно, но почему же они так популярные и к чему могут привести, рассказала в Instagram терапевт-диетолог Татьяна Лакуста.

К чему приводят опыты в питании? Есть категория людей, которая постоянно в меняет стиль питания. Цель разная - вес, мода, красота.

Стилей питания много, от крайне ограничительных до совсем свободных. Прежде чем следовать - отследите свой стартовый статус организма: зайдите к врачу или углубитесь в тему сами, чтоб иметь понятие - для меня ли карнивор; а, может, есть противопоказания к кето; а возможно, сейчас совсем не время выводить мясо из питания. Это про отвественность перед собой.

Эксперименты с диетами: диетолог указала на распространенные ошибки

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Белково-энергетическая недостаточность - не редкая ситуация. Потом, конечно, недоумение, почему у меня отеки, почему у меня постоянная тяжесть в животе, почему "меня дует, как мячик", почему не растут показатели витаминов/минералов в крови?

И вправду, почему? Дело в том, что работа нашего ЖКТ часто игнорируется, не отслеживается его здоровье, люди ходят с тяжестью, вздутиями и изжогами годами, не укладывая это в симптомы болезни.

Эксперименты с диетами: диетолог указала на распространенные ошибки
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Позже начинают проявляться уже внешние симптомы дефицитов нутриентов - гипотрофия мышц, изменения языка, фолликулярный гиперкератоз, выпадение волос. Но и это списывают на "осенне-зимний переходной период"!

Вывод: все эксперименты над собой должны быть подкреплены знаниями!

Напомним, что диетолог Альбина Комиссарова раскрыла правду о продуктах, которые, по мнению большинства, способствуют набору веса.

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