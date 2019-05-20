Доступно и полезно: диетолог назвала ценные украинские суперфуды

Пожалуй, о суперфудах и их пользе не слышал только ленивый. Правда, многие из продуктов, которым приписывают чудодейственные свойства, являются для нас экзотическими, стоят не дешево и в наших краях не растут, но есть и хорошая новость. В Украине также имеются собственные, локальные суперфуды, доступные по цене и не менее полезные для организма. О них рассказала в Instagram диетолог Наталия Самойленко.

На столе каждого из нас присутствуют суперфуды, уверяет эксперт. И наши локальные продукты ничем не уступают заморским!

К примеру, семена льна по составу очень похожи на семена чиа? А их цена намного ниже экзотического аналога. Состав льняных семян поразительный! Это источник витаминов группы В, витаминов Е, А, С; кальция, калия, магния, натрия, фосфора, меди, цинка, железа, селена, марганца; клетчатки, аминокислот, Омега-3 жирных кислот.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В Украине также имеются и аналоги суперпопулярных ягод годжи. Это клюква, облепиха, смородина, шиповник. В них содержится огромное количество витаминов группы А, В, С, Е, РР, К, минералов (калия, магния, железа), фитонцидов и органических кислот и антиоксидантов. Клюкву по праву считают одной из самых лечебных ягод, встречающихся в дикой природе.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Квашенная капуста – это настоящий кладезь ценных веществ. Примечательно, что по количеству витаминов и минералов квашенная капуста в несколько раз превосходит свежую! Она способствует омоложению организма, так как содержит в больших количествах известный антиоксидант - витамин С; витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9), К, U и РР, калий, кальций, цинк, селен, железо, йод, фосфор и натрий.

Из овощей стоит обратить внимание на тыкву и свеклу; из цельнозерновых каш очень полезна гречка - 18 аминокислот среди всех круп! Из гречки вы получите необходимую дозу фиолиевой кислоты, витаминов А, Е, В1, В 2, В 6, калия, кальция, фосфора, меди, железа и цинка.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Если финансы позволяют, можно включить в рацион суперфуды подороже: семена чиа, ягоды годжи, асаи, кокосовое масло, капусту кале, киноа.

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