Доступно и полезно: диетолог дала советы, как питаться правильно и недорого

Эксперт рассказала о бюджетном здоровом меню
Бытует мнение, что правильное питание – это дорого и затратно, но это всего лишь очередной миф. Профессиональный диетолог Альбина Комиссарова уверяет, что здоровое меню можно составить без ущерба для кошелька, а дорогие продукты легко заменить доступными вариантами, которые есть в каждом супермаркете. На странице в Instagram она дала советы, как сэкономить на покупках и при этом получить максимум пользы для организма.
По словам эксперта, часто складывается впечатление, что здоровое питание - это обязательно красная рыба, масло авокадо и семена чиа. Но можно обойтись без подобных излишеств, а отдать предпочтение не менее полезным доступным продуктам. Специалист предложила следовать простым советам.
Планируйте свой рацион дома. Вы знаете, что вам нужны цельнозновые (крупы, хлеб, макароны), овощи и фрукты, белковая еда (рыба, мясо, птица, бобовые), масло и молочные продукты. Напишите, что вы купите из каждой группы, что приготовите в течение недели.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Перед походом в супермаркет, проверьте на сайте акции и выгодные предложения, отметьте, что вам нужно взять.
В магазине выбирайте сезонные овощи/фрукты или замороженные, они ничуть не уступают свежим, только читайте состав и выбирайте без сахара.
Поскольку большую часть бюджета занимает мясо, если встречаете выгодные предложения, замораживайте часть, а также делайте 1-2 вегетарианских дня в неделю, где мясо можно заменить фасолью, горохом, нутом, яйцами.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Планируйте сразу использовать скоропортящиеся продукты (рыбу, зелень, ягоды).
Помните, что всегда есть здоровые альтернативы:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
К слову, диетолог Альбина Комиссарова озвучила 5 вредных привычек, которые плохо влияют на фигуру.
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