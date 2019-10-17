Доступная замена: диетолог развенчала мифы о модных суперфудах

Ягоды годжи, семена чиа, кокосовое масло, полба и чай матча – название этих суперфудов у всех на слуху. Бытует мнение, что эти продукты носят особую пользу для фигуры и здоровья, отсюда же распространенное заблуждение о том, что правильное питание – это дорого и доступно далеко не всем. Диетолог Альбина Комиссарова в instagram развенчала главные мифы о суперфудах и рассказала, чем их легко можно заменить. К слову, ранее эксперт назвала 10 ошибок тех, кто мечтает избавиться от лишних кило.

Многие худеющие уверены, что здоровое питание это:

а) дорого,

б) требует особых продуктов.

Но можно без труда питаться здорово и дешево, а вот об особых продуктах стоит поговорить детальнее.

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Киноа, полбу и дикий рис отлично заменит гречка, пшенка и овсянка. Все это крупы цельнозерновые и абсолютно взаимозаменяемы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обычное молоко не стоит заменять дорогостоящим безлактозным или растительным, если у вас нет непереносимости. При умеренном потреблении, никакой разницы для веса и здоровья тут нет.

Матча чай также содержит кофеин (почему-то многие пытаются перейти с кофе на матчу, что не имеет смысла) и полезен не более, чем зелёный чай. Если вы его любите - отлично, но отказываться нарочно от кофе, если его любите - неправильно, здоровому человеку можно до 4 чашек кофе в сутки, исключение – беременные.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нет особых преимуществ перед различными видами муки. Рисовая, пшеничная, овсяная - вид совсем не важен! Важно выбирать обойную или цельнозерновую муку, а вид ее на ваш вкус.

Мир пп-блогеров твердит нам, что надо покупать кокосовое масло, авокадо, кунжутное, но, по сути, в том количестве, что мы его потребляем, значимой разницы в пользе нет. Жарить можно на топленом сливочном, оно также термоустойчиво, а в салаты добавлять оливковое.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И последнее: спирулина. Аминокислоты, минералы, витамины... Но в яйце или стакане молока пользы будет не меньше. А если вы все равно хотите получить максимум пользы, то придётся съедать ее по 100 грамм, чтобы в этом был смысл.

Напомним, что диетолог Наталья Кошкина поделилась инструкцией, как сбросить вес в повседневной жизни.⠀