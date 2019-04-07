Дорого и долго: диетолог развеяла главные мифы о правильном питании

Эксперт на своем примере показала, что правильно питаться вовсе не затратно
Профессиональній диетолог и эксперт по похудению Катя Медушкина считает, что правильное питание, вопреки расхожему мнению, - это не затратная статья бюджета, а доступный каждому рацион. На обственном примере она показала, что здоровая пища может быть недорогой и качественной. Соотвествующий пост эксперт написала в Instagram.
Еще одним заблуждением специалист считает распространенную убежденность в том, что на приготовление блюд уходит много времени. Сама диетолог призналась, что готовить не любит, а на этот процесс у нее уходит не более получаса.
"У правильного питания два основных мифа: дорого покупать и долго готовить. Давайте сегодня развеем оба на моем собственном примере. Я люблю натуральную еду, с естественными здоровыми ароматами. А готовить не люблю - у меня и без этого дел хватает. Поэтому за 30 минут я готовлю полностью все!" - отметила Катя.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Она заявила, что закупает продукты по списку на неделю вперед, поэтому тратит в магазине минимум времени на поиски среди полок. В рационе диетолога нет новомодных суперфудов, а преобладают доступные каждому продукты.
Эксперт привела чек-лист продуктов, которые нужно есть при похудении:
Напомним, что диетолог Светлана Фус рассказала, как отказаться от фаст-фуда и перейти на правильное питание.
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