Дорого и долго: диетолог развеяла главные мифы о правильном питании

Профессиональній диетолог и эксперт по похудению Катя Медушкина считает, что правильное питание, вопреки расхожему мнению, - это не затратная статья бюджета, а доступный каждому рацион. На обственном примере она показала, что здоровая пища может быть недорогой и качественной. Соотвествующий пост эксперт написала в Instagram.

Еще одним заблуждением специалист считает распространенную убежденность в том, что на приготовление блюд уходит много времени. Сама диетолог призналась, что готовить не любит, а на этот процесс у нее уходит не более получаса.

"У правильного питания два основных мифа: дорого покупать и долго готовить. Давайте сегодня развеем оба на моем собственном примере. Я люблю натуральную еду, с естественными здоровыми ароматами. А готовить не люблю - у меня и без этого дел хватает. Поэтому за 30 минут я готовлю полностью все!" - отметила Катя.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Она заявила, что закупает продукты по списку на неделю вперед, поэтому тратит в магазине минимум времени на поиски среди полок. В рационе диетолога нет новомодных суперфудов, а преобладают доступные каждому продукты.

Эксперт привела чек-лист продуктов, которые нужно есть при похудении:

Крупы: гречка, рис, пшено, овсяные хлопья, перловка, ячневая, булгур.

Макароны из т/с пшеницы.

Бобовые: бобы, горох, нут, фасоль.

Хлеб и хлебцы ц/з или ржаной (ржаной муки > 80%).

Растительные масла холодного отжима: оливковое, кукурузное, подсолнечное, тыквенное, льняное и др.

Молочные продукты: молоко, кефир, йогурты без добавок, творог, сметана 10%, сливочное масло, сыры твердые и мягкие.

Яйца.

Мед, орехи, семечки, сухофрукты.

Овощи свежие и заморозки, свежая зелень для салатов.

Фрукты и ягоды - свежие или заморозки.

Постное мясо, птица без кожи и жира, мясные субпродукты.

Рыба белая и красная, морепродукты.

Напомним, что диетолог Светлана Фус рассказала, как отказаться от фаст-фуда и перейти на правильное питание.

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