Как долго можно худеть: диетолог дала обстоятельный ответ

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт уточнила, как долго можно придерживаться диеты и урезать каллории

Длительность похудения без вреда для здоровья – вопрос, который беспокоит тех, кто борется с лишними кило. Это касается как экспресс-диет, так и методик, рассчитанных на более длительный период. Но ведь придерживаться строгих ограничений в питании вечно нельзя. Как же тогда определить период, оптимальный для похудения? Диетолог Татьяна Дик в Instagram рассказала, как долго можно худеть и урезать калорийность тем, кто жаждет расстаться с лишним весом.

Как долго можно худеть? Как долго можно находиться в дефиците калорий? Худеть годами нельзя, периодически нужно поднимать калорийность до уровня поддержания.

⠀

Почему? В народе говорят "метаболизм замедляется", но это уж слишком громко, происходит всего лишь адаптация к данной калорийности. И чтобы не занижать все ниже и ниже (а особенно, когда ниже некуда), нужно калораж немного поднять.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поэтому многие девушки жаждущие похудеть (срочно, быстро, здесь и сейчас) на калорийности 800,900,и любимых 1200 (особенно, если вес за 100) просто не худеют, потому что их организм адаптировался под эту калорийность и пытается выжить на столь маленькой калорийности.

⠀

Поэтому, в дефиците нужно быть 2-5 месяцев (в зависимости от изначального веса и динамики) и после этого на месяц поднять калорийность для поддержания веса. И с новыми силами вы начнёте худеть снова.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала о тонкостях совместимости продуктов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite