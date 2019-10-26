Диетолог развенчала мифы о воде и дала важные советы для стройности и здоровья

Вопрос о количестве жидкости в течение дня один из самых спорных и животрепещущих среди специалистов. Сколько чистой воды считать нормой, когда ее лучше употреблять и можно ли запивать прием пищи – это часто встречающиеся темы для обсуждений не только среди худеющих. Диетолог-нутрициолог Алена Коготкова решила пролить свет на распространенные мифы о воде и дала на странице в Instagram пару важных советов для тех, кто следит за здоровьем и весом.

Споры вокруг количества жидкости в рационе не утихают. Одни говорят, что не надо специально пить воду, другие настаивают на 3-4 литрах воды в день. Ну а про рекомендацию выпивать 8 стаканов или 2 литра воды слышали все. Но только этот совет не учитывает пол, возраст, уровень активности, климатические условия и т.д.

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Нутрициологи учат выпивать 30 мл на кг веса. Т.е. при весе 60 кг женщине требуется 1800 мл воды. Но, повторюсь, другие данные не учитываются, что само по себе странно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт советует ориентироваться на цвет мочи и количество походов в туалет. Продукты обмена веществ выводятся почками с мочой. Если воды недостаточно, моча имеет более темный цвет и резкий запах. Если воды достаточно, то цвет мочи почти прозрачный. Это норма для здорового человека.

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Не забывайте, что учитывать следует не только чистую воду. Так, the American Dietetics Association рекомендует средней не тренирующейся женщине потреблять 2200 мл воды, а среднему не тренирующемуся мужчине 2900 мл воды в день, включая жидкость в продуктах питания.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вывод: пить надо. Но точно не зацикливаться и не прирастать к бутылке с водой, как советуют многие диетологи. Эксперт рекомендует начать с 3-4 стаканов чистой воды в день, один из которых вы будете выпивать после пробуждения.

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Воду можно пить до, во время и после еды. Никакого влияния на кислотность и пищеварение она не оказывает. Единственное ограничение – для страдающих изжогой. За счет увеличения объема еды в желудке, увеличится и давление в нем, что может привести к кислотному рефлюксу. Если же вы здоровы, пейте воду спокойно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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