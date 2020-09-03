Диетолог рассказала, как составить сбалансированный рацион и увеличить энергию

Задумайтесь, мы заправляем машину качественным бензином, заботимся о ней, чтобы она прослужила дольше, а в себя ежедневно закидываем что попало...Диетолог Анна Елькина предложила список того самого "топлива", которое нас оздоровит и сделает бодрее.

Как составить сбалансированный рацион:

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1. Углеводы - важный источник энергии! Из углеводов очень важна клетчатка - это овощи, зелень и ягоды.

Ориентируйтесь на 500г зелени и овощей в день. Можете добавить чуть фруктов, но лично я отдаю предпочтение ягодам (т.к. это антиоксиданты, которые обладают противоопухолевой активностью и помогают продлить нашу жизнь).



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Не забывайте: чем выше термическая обработка, тем пища становится более опасной для нашего здоровья. Также помните, что некоторую пищу нужно правильно подготовить, например, замочить.

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2. Жиры (в идеале 30-40% от рациона) - основа для формирования сигнальных молекул, управляющих обменными процессами.

Также жиры необходимы для работы мозга! Приоритет отдавайте омега-3 (не путайте с омега-6!). При нарушении желчеоттока жиры нужно вводить постепенно, и, конечно, исключайте подсолнечное и кукурузное масла.

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На чем можно жарить?

Хорошие варианты: кокосовое и топленое масла.

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Очень хорошо усваивается жирная пища вместе с зеленью и травами, так что заправляйте салатик маслом.

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3. Белки очень хорошо насыщают организм, дают нам много энергии и хорошего настроения. Нормы белка - от 0,8 до 1г на каждый 1кг вашего веса. В дни тренировок это может быть до 1.5 грамм.

Отдавайте предпочтение птице, кролику, яйцам, дикой рыбе, морепродуктам. Совсем немножко позволяйте себе красного мяса и субпродуктов. И не забывайте о растительных белках (бобовые, орехи).



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Помните, что избыток белка ускоряет старение!

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Поэтому главное правило - баланс! Кормите свой организм полезной и сбалансированной пищей и он ответит вам красотой и бодростью.

Напомним, что ранее нутрициолог Алена Поддубная рассказала, какие продукты не стоит сочетать во время одного приема пищи.