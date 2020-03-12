Диетолог рассказала, как снизить тягу к сладкому и сократить сахар в рационе

Эксперт поделилась эффективным планом действий
Сахар в избытке действительно вреден и вызывает зависимость - это уже подтвержденные факты. Однако, уверяет диетолог Elena_goodfood, которая ранее подсказала 10 простых шагов для начала процесса снижения веса, желание сладкого можно держать под контролем и таким образом сократить его употребление. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
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При этом речь идет именно о сахаре. Сахар - продукт промышленной переработки. Простые сахарА - содержатся во многих природных продуктах, до них распадаются сложные углеводы.
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План действий, чтобы снизить тягу к сладкому:
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1.Самое важное! Проанализировать и пересмотреть рацион
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Мы хотим сладкого, когда не хватает энергии. А глюкоза - простейший способ ее получения.
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Абсолютное большинство сладкоежек с удивлением обнаруживают, что сладкого после недели питания по меню не хочется.
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2. Работа над мотивацией и привычкой
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Рекомендую посмотреть:
•фильм «Сахар», реж.Дэймон Гамо
•фильм «Теория заговора. Пищевой наркотик - сахар»
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И провести следующее упражнение. Вдумчиво напишите min 10 причин, почему хотите попрощаться с зависимостью.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
3. Следите за тем, что попадает в холодильник
Многие думают, что не едят сахар, а на самом деле потребляют его прилично.
Вот список продуктов и наименований, под которыми скрывается сахар. Изучайте составы!
Иллюстративное фото (instagram.com/elena_goodfood)
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Чем заменить сахар?
Иллюстративное фото (instagram.com/elena_goodfood)⠀
В этих продуктах содержатся природные, элементы, в т.ч витамины, минералы.
Но это не значит, что можно объедаться мёдом или сухофруктами.
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Простые углеводы в размере 10%-15% от общей доли углеводов нам нужны. Они участвуют в работе гормональной системы, дают быструю энергию. Незаменимы, для быстрого восстановления сил. Но и любимую сладость в эти 10-15% вписать, конечно, можно.
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