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Диетолог рассказала, как снизить тягу к сладкому и сократить сахар в рационе

Lite » Еда 12.03.2020 - 14:37
Диетолог рассказала, как снизить тягу к сладкому и сократить сахар в рационе
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт поделилась эффективным планом действий

Сахар в избытке действительно вреден и вызывает зависимость - это уже подтвержденные факты. Однако, уверяет диетолог Elena_goodfood, которая ранее подсказала 10 простых шагов для начала процесса снижения веса, желание сладкого можно держать под контролем и таким образом сократить его употребление. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

При этом речь идет именно о сахаре. Сахар - продукт промышленной переработки. Простые сахарА - содержатся во многих природных продуктах, до них распадаются сложные углеводы.

План действий, чтобы снизить тягу к сладкому:

1.Самое важное! Проанализировать и пересмотреть рацион

Мы хотим сладкого, когда не хватает энергии. А глюкоза - простейший способ ее получения.

  • Ваш рацион должен быть достаточным по калорийности (max дефицит - 20%) и содержать положенное количество углеводов.
  • 2-3 г на кг веса при снижении и от 3 г на поддержании.
  • Крупы минимум дважды в день, хлеб/хлебцы, 2-3 фрукта очень важны


Абсолютное большинство сладкоежек с удивлением обнаруживают, что сладкого после недели питания по меню не хочется.


2. Работа над мотивацией и привычкой

Рекомендую посмотреть:
•фильм «Сахар», реж.Дэймон Гамо
•фильм «Теория заговора. Пищевой наркотик - сахар»

И провести следующее упражнение. Вдумчиво напишите min 10 причин, почему хотите попрощаться с зависимостью.

Диетолог рассказала, как снизить тягу к сладкому и сократить сахар в рационе

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Следите за тем, что попадает в холодильник

Многие думают, что не едят сахар, а на самом деле потребляют его прилично.
Вот список продуктов и наименований, под которыми скрывается сахар. Изучайте составы!

Иллюстративное фото (instagram.com/elena_goodfood)

Чем заменить сахар?

Диетолог рассказала, как снизить тягу к сладкому и сократить сахар в рационе
Иллюстративное фото (instagram.com/elena_goodfood)

В этих продуктах содержатся природные, элементы, в т.ч витамины, минералы.
Но это не значит, что можно объедаться мёдом или сухофруктами.

Простые углеводы в размере 10%-15% от общей доли углеводов нам нужны. Они участвуют в работе гормональной системы, дают быструю энергию. Незаменимы, для быстрого восстановления сил. Но и любимую сладость в эти 10-15% вписать, конечно, можно.

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