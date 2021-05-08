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Диетолог рассказала, кому нельзя есть шашлык: важно знать

Автор: Lite

Шашлык - блюдо полезное, если выбрать качественное мясо и правильно его приготовить.

Об этом в эфире "Полезной программы" сказала диетолог ток-шоу Юлия Трофимчук.

По словам специалиста, очень важно хорошо прожаривать свинину или телятину, так как эти виды мяса могут быть заражены паразитами.

Также важно знать, что в зависимости от сорта мяса и способа маринования шашлык может быть противопоказан некоторым категориям людей.

"К примеру, баранина - мясо довольно тяжелое для переваривания, поэтому его прием стоит ограничить тем, у кого есть проблемы с желудком и кишечником. А любое мясо, вымоченное в кефире, с осторожностью следует употреблять людям с неустойчивым уровнем кислотности, так как следствием подобного приема пищи может быть изжога и вздутие живота", - объясняет специалист.

Что касается мяса птицы, то оно, говорит Трофимчук, хоть и не такое сочное, зато более диетическое.

"Поэтому шашлык из мяса птицы рекомендуется детям и тем, кто следит за весом", - добавила диетолог.

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