Диетолог раскрыла правду о продуктах, от которых якобы можно похудеть

Существуют ли продукты, от употребления которых можно похудеть? Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее развенчала популярные мифы о продуктах, от которых толстеют, дала ответ на этот вопрос на своей странице в Instagram.

Эксперт утверждает, что нет таких продуктов, от которых худеют. Было бы удобно, конечно. Но индустрия ЗОЖ воспевает некоторые новомодные продукты как те, которые ну прямо необходимы в рационе худеющих. Так ли это?

Протеиновые продукты

Протеиновые йогурты, батончики, мороженое...большое количество белка не делает продукт более диетическим. Более того, по данным статистики, люди в большинстве потребляют даже больше белка, чем положено. Напоминаю, что норма не 1-2 г на кг, а 0,8 г (рекомендация ВОЗ)

Киноа, булгур, полба и другие крупы со сложным названием

Все эти крупы хороши и полезны, НО! Более дешёвые и более доступные крупы не хуже: обычная гречка, кукурузная, ячневая, пшеничная, рис, перловая - все это также может быть отличным гарниром.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Кокосовое масло

Вроде поутихла пропаганда, но в целом, важно понимать, что масло кокоса это НАСЫЩЕННЫЙ жир, который подобен сливочному маслу. Это не хорошо и не плохо, просто не надо заменять все масло только на кокосовое. Используйте разные масла.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Масло гхи

На iHerb банка стоит весьма немало. Для жарки абсолютно не хуже подойдёт обычное топленое сливочное масло, оно также имеет высокую точку дымления и имеет приятный вкус.

Рисовая, банановая, овсяная и другая мука

По сути не так важен ВИД муки, как способ его обработки. Если мука цельнозерновая, то хоть пшеничная, хоть какая - подойдёт отлично. Не надо выискивать муку цветков лотоса, взошедших на заре.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Диетолог отметила, что это не призыв НЕ есть или не покупать эти продукты, этот пост призван к осознанию: для того, чтобы питаться здорОво - не нужны специальные продукты.

Ранее нутрициолог Юлия Трифонова указала на важные нюансы приема мультивитаминных комплексов и назвала плюсы и минусы таких препаратов.