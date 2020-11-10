Диетолог раскрыла правду про модное кокосове масло и масло гхи и: стоит ли платить больше

Диетолог развенчала главные мифы о популярных суперфудах
Приверженцы здорового оранического питания все чаще призывают отказаться от традиционных видов масел в пользу более экзотических вариантов: кокосового масла, масла гхи, кунжутного и т.д. Но стоит и переплачивать и действительно ли эти продукты – настоящая панацея? На этот вопрос ответила диетолог Альбина Комиссарова.
⠀
На сегодняшний день самую большую популярность завоевали 2 вида масла: кокосовое и гхи. Чем полезно кокосове масло:
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Теперь про масло гхи:
Но в чем разница между обычным топленым маслом и маслом гхи? Теоретически, масло гхи дольше томится, дольше хранится, сохраняет чуть больше витаминов и минералов, но:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Нет, масло гхи ничего не лечит, это из разряда для тех, кто верит в волшебство, аутоиммунные протоколы и полностью отвергает науку, ссылаясь на крохотные некачественные исследования.
⠀
Вывод: топленое масло и гхи практически тоже самое. Вы можете сделать такое масло дома, и это будет намного дешевле и не менее полезно.
Напомним, что ранее диетолог Светлана Фус рассказала всю правду об употреблении лимонов.
К слову, диетолог Тиана Фиалкова назвала овощи для женщин, которые помогут нормализовать вес и станут отличной профилактикой многих заболеваний.