Диетолог поделилась секретами употребления алкоголя на праздники

Новогодние праздники – это время шумных застолий с обилием калорийной еды и различных алкогольных напитков. Если придерживается простых, но эффективных правил организации питания, то можно свести к минимуму ущерб для фигуры, но как быть со спиртным? Об этом рассказала в Instagram диетолог Альбина Комиссарова.

Праздники в самом разгаре, а значит, тема алкоголя как никогда актуальна. Если вы не употребляете алкоголь - начинать его употреблять не рекомендуется.

Самое последнее крупное исследование 2018 года (28 млн. человек из 195 стран) показало, что НЕТ безопасной дозы алкоголя. Употребление алкоголя повышает риск возникновения 23 заболеваний.

Американские рекомендации по питанию 2015-2020 года ограничивают (не рекомендуют, а ограничивают) потребление алкоголя в количестве 1 напитка для женщин и 2 напитка для мужчин в сутки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как вернуться в режим после новогодних праздников: план действий

Один напиток содержит 14 г чистого спирта, что эквивалентно:

150 мл сухого вина(1 бокал)

350 мл пива

50 мл крепких напитков 40% (1 рюмка)

Суммировать все за 1 раз в неделю - нельзя. При этом минимум 2 дня в неделю должны быть свободны от алкоголя. Проще говоря, 5 дней в неделю из 7 можно пить по бокалу вина и даже по рюмке водки и по международным рекомендациям (включая рекомендации Ассоциации Кардиологов).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Важно! Это не план к действию пить каждый день, а рекомендации по ограничению. Конечно, снижение алкоголя до минимума или его полное исключение даже приветствуется.

Конечно, есть противопоказание к приему алкоголя (детям, беременным, лицам, чья работа связана с вождением транспорта или требует координации, бдительности, лицам, принимающим лекарства или имеющим алкоголизм).

Что важно? Алкоголь содержит большое количество калорий, поэтому они обязательно должны учитываться.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В среднем, бокал сухого вина содержит 120 ккал, бокал пива 150 ккал, рюмка крепкого напитка 98 ккал.

Выбирайте "чистый" алкоголь, коктейли и запивание соком/газировкой во много раз увеличивает калорийность продукта.

Помните, что алкоголь повышает аппетит и приготовьте себе легкие закуски: нарезанные овощи с соусом из йогурта, белый сыр, фрукты, цельнозерновые крекеры.

Напомним, что диетолог Ольга Усенко рассказала, как избежать обжорства в холодное время года.