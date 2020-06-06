Диетолог "оправдала" популярные продукты, считающиеся вредными

Мы так привыкли делить продукты на полезные и вредные, что совсем забываем: у любой медали две стороны. Особенно удивляют эти колоссальные списки запрещенных продуктов, которые большинство женщин составляют для себя, когда худеют. Диетолог Кристина Шереметьева на своей странице в Instagram решила "оправдать" некоторые популярные продукты, незаслуженно считающиеся очень вредными.

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Эксперт отметила, что в любом вопросе всегда хороша умеренность. Список абсолютно вредных продуктов не такой большой, как вы думаете. Абсолютно вредными мы можем назвать только трансжиры и быстрые углеводы, а вред остальных продуктов часто сильно преувеличен.

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Сливочное масло.

В хорошем сливочном масле жирностью 82,5% 746ккал в 100г. В оливковом – 99% жира и 898ккал. Это насыщенный жир, но уже доказано, что мифы о его вреде многократно преувеличены. Важно, чтобы в рационе насыщенных жиров было меньше, чем ненасыщенных. Так что утром небольшой кусочек хлеба с маслом вам точно не навредит.

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Хлеб.

В хлебе есть витамины группы В, клетчатка, медленные углеводы, поэтому он отлично насыщает. Выбирайте хлеб из обойной муки (цельнозерновой) и ешьте 30г в сутки (1 кусочек). Это не повредит вашей фигуре.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Сливки.

Есть сливки разной жирности. Добавленная к кофе порция 10% сливок – это всего лишь +14ккал. Балуйте себя изредка, не стесняйтесь, но помните про меру и жирность.

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Кофе.

Очень полезный напиток, если пить его без сахара и не заедать тортиками и печеньками. Множество исследований доказали, что в умеренном количестве кофе служит профилактикой СД2, болезни Паркенсона, деменции и заболеваний нервной системы. Пейте не больше 2-х чашек натурального кофе в день и он пойдёт вам только на пользу.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Спагетти.

Макароны из цельнозерновой муки или из муки твёрдых сортов не опасны. Опасны высококалорийные соусы и кетчупы, которыми мы заправляем эти макароны.

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Красное мясо.

Говорят, что красное мясо в рационе способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. На самом деле риск появления проблем с сосудами и сердцем при употреблении красного мяса возрастает всего лишь на несколько процентов. 500г такого мяса в неделю не принесёт вреда организму. Но речь идёт только о натуральном мясе, а не суррогатах – колбасках, фастфуде и сосисках.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее эксперт по похудению Катя Медушкина перечислила продукты, нежелательные перед сном.