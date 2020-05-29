Диетолог назвала продукты, обладающие омолаживающим эффектом

Включайте их почаще в рацион для энергичности и красоты
Сохранить молодость и энергичность помогут нам некоторые продукты, которые стоит включить в рацион. Диетолог Светлана Никитчук на своей странице в Instagram поделилась полезным списком, на что именно следует почаще налегать. Применяйте его и будьте молоды и здоровы.
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Продукты, обладающие омолаживающим эффектом:
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ШПИНАТ
Способствует эластичности и упругости кожи, благодаря содержанию коллагена. А витамин С в шпинате укрепляет организм в целом.
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ГОЛУБИКА
Является прекрасной профилактикой склероза сосудов. Способствует работе сердечно-сосудистой системы, которая связана с работой всех систем и тканей организма.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
ПЕТРУШКА
Содержит антиоксиданты для укрепления иммунитета, борьбы со свободными радикалами. Кроме того, петрушка избавляет от отеков, делает тело подтянутым.
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БРОККОЛИ
Предотвращает появление целлюлита, способствует эластичности и упругости кожи. Очищает организм от шлаков и токсинов. Борется с онкозаболеваниями.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
ЛИМОНЫ
Укрепляют иммунитет благодаря витамину С, борются со свободными радикалами, очищают организм от шлаков и токсинов. Кожура лимона очищает и сужает поры на коже.
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ЧЕСНОК
Чеснок замедляет старение организма. Только в одной головке чеснока - 400 полезных веществ.
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ВИНОГРАД
Содержит природный антиоксидант ресвератол, который останавливает возрастные изменения в мышцах, способствует выработке коллагена, омолаживает на клеточном уровне. Подавляет развитие раковых клеток. Особенно рекомендую включить в рацион красный виноград.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Укрепляет кости и мышечную ткань, чистит организм от токсинов, шлаков, свободных радикалов. Содержит множество витаминов.
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СЕЛЬДЕРЕЙ
Содержит эфирные масла, витамины, минералы, благодаря чему тонизирует весь организм.
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СВЕКЛА
Обогащает кровь кислородом, насыщает организм энергией. Содержит водорастворимую клетчатку. Выводит токсины, шлаки.
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АРБУЗ
Увлажняет кожу, способствует обновлению клеток. Выводит вредные вещества из организма, насыщает витаминами и минералами.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
АВОКАДО
Способствует упругости и блеску кожи, устраняет морщины, стимулирует обновление клеток.
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Автор: Lite