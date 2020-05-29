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Диетолог назвала продукты, обладающие омолаживающим эффектом

Новости » Еда   

Включайте их почаще в рацион для энергичности и красоты

Сохранить молодость и энергичность помогут нам некоторые продукты, которые стоит включить в рацион. Диетолог Светлана Никитчук на своей странице в Instagram поделилась полезным списком, на что именно следует почаще налегать. Применяйте его и будьте молоды и здоровы.

Продукты, обладающие омолаживающим эффектом:

ШПИНАТ
Способствует эластичности и упругости кожи, благодаря содержанию коллагена. А витамин С в шпинате укрепляет организм в целом.

ГОЛУБИКА
Является прекрасной профилактикой склероза сосудов. Способствует работе сердечно-сосудистой системы, которая связана с работой всех систем и тканей организма.



Иллюстративное фото (pexels.com)

ПЕТРУШКА
Содержит антиоксиданты для укрепления иммунитета, борьбы со свободными радикалами. Кроме того, петрушка избавляет от отеков, делает тело подтянутым.

БРОККОЛИ
Предотвращает появление целлюлита, способствует эластичности и упругости кожи. Очищает организм от шлаков и токсинов. Борется с онкозаболеваниями.



Иллюстративное фото (pexels.com)

ЛИМОНЫ
Укрепляют иммунитет благодаря витамину С, борются со свободными радикалами, очищают организм от шлаков и токсинов. Кожура лимона очищает и сужает поры на коже.


ЧЕСНОК
Чеснок замедляет старение организма. Только в одной головке чеснока - 400 полезных веществ.

ВИНОГРАД
Содержит природный антиоксидант ресвератол, который останавливает возрастные изменения в мышцах, способствует выработке коллагена, омолаживает на клеточном уровне. Подавляет развитие раковых клеток. Особенно рекомендую включить в рацион красный виноград.



Иллюстративное фото (pexels.com)

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Укрепляет кости и мышечную ткань, чистит организм от токсинов, шлаков, свободных радикалов. Содержит множество витаминов.

СЕЛЬДЕРЕЙ
Содержит эфирные масла, витамины, минералы, благодаря чему тонизирует весь организм.

СВЕКЛА
Обогащает кровь кислородом, насыщает организм энергией. Содержит водорастворимую клетчатку. Выводит токсины, шлаки.

АРБУЗ
Увлажняет кожу, способствует обновлению клеток. Выводит вредные вещества из организма, насыщает витаминами и минералами.



Иллюстративное фото (pexels.com)

АВОКАДО
Способствует упругости и блеску кожи, устраняет морщины, стимулирует обновление клеток.

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Автор: Lite

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