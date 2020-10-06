Диетолог назвала лучшие продукты для естественной детоксикации организма

Система детоксикации организма совершенна. Но! Наши привычки питания, экология, истощение почвы не могут не влиять на качество работы этих самых систем.

Диетолог Анна Гоголева поделилась на своей странице в Instagram списком продуктов питания, которые помогут естественной детоксикации организма. При этом эксперт создавала их рейтинг, или очередность, у каждого из этих продуктов есть своя "особенная фишка".



1. Яблоки содержат пектин, который помогает быстро выводить из организмов соли тяжелых металлов, остатки вирусов, токсины. Также яблоки содержат противовоспалительные вещества и защищают клетки печени.

2. Мёд богатый минералами и способен проводить глубокий детокс организма, как внутренне, так и наружно.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Семена Чиа содержат растворимые и нерастворимые пищевые волокна, работающие как "щетка" для очищения кишечника. Прекрасно подходит для людей с лишним весом, так как создает ощущение наполненности в желудке.

4. Свекла издавна считается "очистителем" нашей печени от грибков и токсинов. Благодаря пектинам в составе и содержанию антиоксидантов, свекла в сыром и вареном виде рекомендуется при проведении детоксикации печени. В вареной свекле в разы меньше витаминов, но на 23% больше антиоксидантов.

5. Сельдерей — известный природный диуретик. Он помогает очищению крови, а также выводит из организма остатки мочевой кислоты, улучшая работу почек и суставов. Особенно рекомендую его при артрозах и артритах, а также при нарушении работы щитовидной железы.

6. Лук и чеснок помогают выводить токсины из кишечника и усиливают работу органов выделительной системы. Чеснок содержит аллицин, который чистит кровь, улучшает работу печени, желчного пузыря и бронхо-легочной системы.

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Масло расторопши, Кедра и Конопляное. Именно растительные масла способны повышать уровень липопротеидов высокой плотности, т. е. хорошего холестерина. Чистит сосуды от плохого холестерина, стимулирует желчеотток и способствует детоксикации и регенерации клеток печени от токсинов.

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8. Капуста содержит известное вещество для очищения организма и детоксикации — сульфорфан. Помогает выводить токсины из организма. А также в состав капусты входит молочная кислота, которая помогает работе кишечника и оказывает противовоспалительное действие. Для здоровья я рекомендую КАЖДЫЙ ДЕНЬ кушать хотя бы 1 вид капусты.

9. Томаты содержат известный антиоксидант ликопин, который помогает выводить токсины из печени и необходим для работы клеток мозга.

⠀Иллюстративное фото (pexels.com)

10. Пихта — самый богатый антиоксидантами продукт, содержит суточную норму витамина С и всю линейку витаминов В. Работает на клеточном уровене, омолаживая и оздоравливая буквально каждую ткань и каждый орган в теле. Проводит глубокую детоксикацию печени, очищает лимфу и помогает выводить токсины, связывая их и не допуская интоксикации.

11. Артишок — богатый антиоксидантами продукт, который содержит и пищевые волокна для чистки кишечника, а также стимулирует желчеотток. Артишок в сушеном виде я часто включаю в состав смесей для детоксикации, когда готовлю индивидуальные программы оздоровления и питания для своих подопечных.

12. Лимон очищает сосуды, улучшает состав крови, а также предотвращает образование камней в почках. Вода с лимоном до еды прекрасно влияет на пищеварение (если у Вас нормальная или пониженная кислотность).

13. Имбирь известнен свойством разжижать кровь, улучшать и "ускорять" пищеварение. Удаляет токсины через кишечник и через кожу. Помогает буквально "пропотеться". Есть противопоказания при открытой язве желудка и 12 перстной кишки и болезни Крона.

14. Морковь содержит антиоксидант, помогающий бороться с анемией, улучшает состояние кожи, а также имеет легкий желчегонный эффект.

15. Вода и травяной чай. Наш организм нуждается в жидкости ежедневно, ведь благодаря ей работают все системы детоксикации, очищения организма: кишечник, печнь, почки и т.д. Суточная норма — 30 мл жидкости на 1 кг веса.

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