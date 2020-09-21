Диетолог назвала лучшие добавки и продукты для поддержания иммунитета осенью

Осень не зря считается сезоном простуд - часто иммунитет снижается и организму сложно бороться с вирусами и переохлаждениями. Но вы можете поддержать организм, всего лишь немного скорректировав свой рацион.

Диетолог Тиана Фиалкова рассказала на своей странице в Instagram, какие добавки и продукты стоит добавить в него осенью для поддержания иммунитета и хорошего настроения.

Чем поддержать иммунитет:

1. Органическая корица.

У меня корица всегда ассоциируется с осенью. Добавляю ее в напитки, выпечку осенью, ее аромат меня умиротворяет даже как-то, особенно в дождливые дни. Важно найти именно цейлонскую органическую, она очень ароматная! Корицу сильно обрабатывают, да и в супермаркетах продают не совсем ту корицу.

2. Мед манука.

Легко найдёте на iherb. Очень полезный состав, наш мёд уступает манука по антибактериальным свойствам. Полезно при ОРВИ, ангинах. Детям при аденоидах. И этот мёд - не жертва маркетинга)) Так что от души рекомендую.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Ростки брокколи в порошке и ферментированная зелень в порошке.

Легко найти на iherb опять же. Осенью зелень свежую качественную сложно найти, так что это отличный вариант.

4. Для повышения умственной активности и снижения тяги к сладкому на осень подключаю: фосфатидилсерин, лецитин, омега-3 и витамин Д (дозировка по анализам).

5. Из еды планирую ежедневно готовить домашнее растительное молоко.

Разное: из тыквенных семечек, кедровых и миндальных орехов, мака и кунжута и др. Растительное молоко богато на микроэлементы и жиры. Поэтому, как результат - меньше тяги к сладкому, «напитанные» кожа, волосы, ногти.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, нутрициолог Светлана Никитчук перечислила продукты для красоты кожи, которые стоит включить в рацион осенью.

Также сообщалось, что диетолог Ольга Усенко дала советы, какие продукты лучше выбирать на завтрак и ужин.