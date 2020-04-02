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Диетический десерт из яблок от Юлии Панковой

Lite » Еда 02.04.2020 - 17:56
Диетический десерт из яблок от Юлии Панковой
Юлия Панкова (фото: instagram.com/pankova_julja)

Ведущая Нового канала делится рецептом простой и полезной вкусняшки

Есть люди, которые не могут представить свою жизнь без сладкого. Кто-то наслаждается вкусом, а кто-то заедает стресс и панику. За время карантина, пожалуй, у большинства украинцев появилась зависимость от так называемого гормона счастья. Как же быть с этим пристрастием?

Ведущая проекта «Ревизор» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова рекомендует не отказывать себе в сладеньком.

– Я против магазинных сладостей, – говорит ведущая Нового канала. – Все шоколадки, батончики, конфетки в ярких обертках, к сожалению, не имеют никакой пользы. Там только транс-жиры, эмульгаторы и ароматизаторы. Собственно, от этого и увеличивается вес. Я за «гормон счастья» собственного приготовления. Когда вы знаете, какие ингредиенты используете и в каких условиях готовите. Сегодня хочу поделиться простым, но очень полезным рецептом – это яблочки, запеченные с медом, орехами и корицей.

Диетический десерт из яблок от Юлии Панковой

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Яблоки проколите вилкой по всей поверхности.
  2. Промойте изюм, сбрызните его коньяком и оставьте на 30 минут.
  3. Вырежьте сердцевину и частично мякоть яблока.
  4. Положите внутрь каждого яблока по 1 ч. л. Меда, изюма и два ореха.
  5. Сверху посыпьте сахаром и корицей.
  6. На дно формы налейте воды, примерно 1 см, выложите яблоки и поставьте в духовку.
  7. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.

– Приятного аппетита и хорошего дня, – желает вам ведущая Нового канала!

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