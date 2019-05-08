Диета для сохранения молодости: диетолог предложила анти-эдж программе

Заветная мечта любой женщины – остановить время и навсегда остаться молодой и цветущей. И пока эликсир вечной молодости еще не изобрели, приходиться прибегнуть к чудесам косметологии и не забывать о правильном образе жизни, который поможет оттянуть момент наступления старости.

Эксперт предложила собственную универсальную схему, которая не только обеспечит анти-эдж эффект, но и поможет похудеть. Она озвучила основные правила, способствующие омоложению и оздоровлению организма:

Сложные углеводы, причем 50% должно приходиться на цельнозерновые: круп, хлеб, макароны, хлебцы;

Белковая пища, плюс растительного происхождения: рыба, птица, мясо, бобовые, соя;

Много овощей и фруктов, зелени, добавляем в каждое блюдо!

Вода, чистая, без сахара, всегда, когда захочется, да хоть во время еды;

Ежедневная физическая активность, не менее 150 минут в неделю!

Отказ от курения и ограничение потребления алкоголя.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также она перечислила добавки, которые следует включить в рацион:

Витамин Д в профилактической дозе 600-800МЕ в сутки или в лечебной, если есть дефицит;

Омега-3, если не едите вообще никогда рыбу, орехи, льняное масло;

Фолиевая кислота 0,4 мг при планировании беременности и в 1 триместр!

Йодомарин во время всей беременности и грудном вскармливании при отсутствии противопоказаний.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А как же антиоксиданты, селен, цинк, куркумин, поливитаминки? В 98% они не нужны. Решение о назначении этих добавок (очень редко), может принимать только грамотный врач, опирающийся на научные данные, а не данные из своей головы.

Раннее диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как справиться с тягой к сладостям и сахару.

Напомним, что врач-диетолог Тиана Фиалкова поделилась универсальными советами по уходу за локонами.

К слову, диетолог Светлана Фус озвучила хорошо известный напиток, который поможет похудеть.