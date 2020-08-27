Диета долгожителей: диетолог поделилась основными секретами

Диетолог раскрыла секреты питания долгожителей
Прожить долго в здравии, ясном уме и памяти, максимально отстрочить старение – это мечта каждого. И пусть чудодейственный эликсир вечной жизни пока не создан, но уже ясно, что секрет долголетия кроется в первую очередь в образе жизни и рационе питания. Диетолог Лора Филиппова познакомила с главными принципами диеты долгожителей и рассказала, на какие продукты стоит налегать тем, кто желает отметить 100- летие.
Микробиом кишечника играет важную роль в качестве нашей жизни - будем ли мы жить "долго и счастливо" или же будем страдать от хронических заболеваний и ухудшения работы мозга с возрастом.
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Именно поэтому крайне важно поддерживать "омолаживающую" микрофлору и не допускать перекоса в развитии вредных микроорганизмов.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Основные принципы "диеты долгожителей":
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что ранее диетолог Алена Коготкова назвала топ-10 способов урезать калорийность меню.