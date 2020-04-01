Что делать, если все время хочется есть: советы нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт назвала возможные причины постоянного голода

По некоторым данным, до трети населения планеты находятся в зависимости от еды. Вы из тех, кому все время хочется есть? Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала популярные мифы о сахаре, рассмотрела в своем Instagram возможные причины постоянного голода и наметила план действий по избавлению от него.

⠀

ПРИЧИНЫ:

⠀

1. Постоянные стрессы вынуждают нас расслабляться с помощью еды. Один из гормонов радости - дофамин вырабатывается от поедания вкуснющих блюд. Так мы попадаем в ловушку: стресс - еда - удовольствие!

⠀

2. Нарушение выработки гормона голода лептина. Он помогает вам почувствовать меру и не переедать. Сбои происходят из-за отсутствия режима в питании.

⠀

Например, привычка хватать яблоки, печеньки, орешки и прочее между приёмами пищи приводит к тому, что лептин вырабатывается очень часто, и вы перестаете понимать, наелись или нет.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Частое поедание простых углеводов - сахара и сахаросодержащих продуктов, изделий из белой муки приводит к резким скачкам сахара в крови, что провоцирует постоянную тягу к сладкому и мучному. Мы получаем зависимость от сладкого.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. И, последнее, это постоянное "сидение на диетах". Организм получает ограничения в необходимых веществах и энергии. После окончания диеты или при срыве, он не просто компенсирует необходимое, он делает запасы на "черный день" - и вам постоянно хочется есть.

⠀

КАК ИЗБАВИТЬСЯ:

⠀

1. Никаких диет и ограничений никогда. Только разнообразное сбалансированное питание с небольшим дефицитом калорий для похудения.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

2. Гормоны счастья и радости вырабатываются не только от вкусной еды и сладкого, а еще и при занятии любимым делом. Вспомните про свои увлечения: спорт, чтение, рисование, начните писать книгу и пр.

⠀

3. Научитесь радоваться жизни: друзьям, общению, путешествиям, детям и пр, а не только вкусной еде. В этом могут помочь тренинги, которых сейчас достаточно много в интернете, в том числе и бесплатные.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Победить зависимость от еды не будет очень просто. Главное начать прямо сейчас потихонечку.

Напомним, что диетолог Альбина Комиссарова развеяла мифы о горьком шоколаде в меню худеющих.