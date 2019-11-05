Что делать, если не наедаешься: диетолог дала подсказки худеющим

Нередко от худеющих можно услышать жалобы, мол, "вроде все делаю правильно, ем достаточно, но не наедаюсь. В чем причина?" Диетолог Альбина Комиссарова предложила разобраться в основных ошибках и рассказала о путях решения проблем. Кстати, ранее специалист раскрыла правду о новомодных суперфудах, а теперь свежим постом на актуальную тему поделилась в Instagram.

По словам эксперта, причин может быть много, и каждая имеет свое обоснование. Вот некоторые из них:

Возможно, вы действительно мало едите. Очень часто бытует мысль, что есть нужно, как мышка: блюдечко того, ложечка того. Помните, что здоровому взрослому человеку для снижения веса очень редко требуется менее 1200 ккал. Вы не должны постоянно ощущать чувство голода!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Упругая и подтянутая: диетолог поделилась советами по уходу за кожей при похудении

Вы едите не то, что нужно. Если ваш рацион состоит из овощей, яиц без желтка и безглютеновых хлебцев, а заправить маслом салат для вас смерти подобно, то понятно, почему вы не наедаетесь. Здесь имеет место ограничительный тип нарушения пищевого поведения и лучше пообщаться с психологом или хотя бы диетологом для начала.

Стресс. Если вы переживаете тяжелое время в своей жизни: проблемы на работе, непонимание в семье, то это может быть одной из причин, что вы не наедаетесь и едите больше, чем необходимо. Здесь также необходимо общение с психологом.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Отсутствие осознанного потребления пищи. Если вы едите на бегу, с телефоном, перед телевизором, читая книгу, то ваш организм может пропустить чувство насыщения. Тут нужна работа с пищевым поведением, ведение шкалы голода-насыщения, тогда проблема легко решится.

Ранее диетолог Ольга Усенко поведала о правильном выборе и употребление в рацион сухофруктов.