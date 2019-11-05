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Что делать, если не наедаешься: диетолог дала подсказки худеющим

Lite » Еда 05.11.2019 - 08:38
Что делать, если не наедаешься: диетолог дала подсказки худеющим
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, что может мешать испытывать насыщение после еды

Нередко от худеющих можно услышать жалобы, мол, "вроде все делаю правильно, ем достаточно, но не наедаюсь. В чем причина?" Диетолог Альбина Комиссарова предложила разобраться в основных ошибках и рассказала о путях решения проблем. Кстати, ранее специалист раскрыла правду о новомодных суперфудах, а теперь свежим постом на актуальную тему поделилась в Instagram.

По словам эксперта, причин может быть много, и каждая имеет свое обоснование. Вот некоторые из них:

  • Возможно, вы действительно мало едите. Очень часто бытует мысль, что есть нужно, как мышка: блюдечко того, ложечка того. Помните, что здоровому взрослому человеку для снижения веса очень редко требуется менее 1200 ккал. Вы не должны постоянно ощущать чувство голода!

Что делать, если не наедаешься: диетолог дала подсказки худеющим

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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  • Вы едите не то, что нужно. Если ваш рацион состоит из овощей, яиц без желтка и безглютеновых хлебцев, а заправить маслом салат для вас смерти подобно, то понятно, почему вы не наедаетесь. Здесь имеет место ограничительный тип нарушения пищевого поведения и лучше пообщаться с психологом или хотя бы диетологом для начала.
  • Стресс. Если вы переживаете тяжелое время в своей жизни: проблемы на работе, непонимание в семье, то это может быть одной из причин, что вы не наедаетесь и едите больше, чем необходимо. Здесь также необходимо общение с психологом.

Что делать, если не наедаешься: диетолог дала подсказки худеющим

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Отсутствие осознанного потребления пищи. Если вы едите на бегу, с телефоном, перед телевизором, читая книгу, то ваш организм может пропустить чувство насыщения. Тут нужна работа с пищевым поведением, ведение шкалы голода-насыщения, тогда проблема легко решится.

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