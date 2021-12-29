Есть четыре варианта: диетолог рассказала, как почистить печень в домашних условиях

Как почистить печень? При помощи порошков? Или при помощи добавок? Использовать чаи? А кому вообще это можно делать? А кому нельзя?
Нутрициолог и диетолог Анна Гоголева в своем Instagram рассказала, что проводить очистку печени можно всем.
Она назвала четыре варианта очистки печени, которыми может воспользоваться каждый. И, главное, это можно делать в домашних условиях.
"Чистить печень можно всем, без исключения. Возраст, пол, беременность, цвет волос – неважно, чистка печени подходит всем. Вопрос только в том, какую выбрать именно вам!", – рассказала диетолог.
Важно – свежесть масла и хорошая работа поджелудочной железы. Благодаря регулярному употреблению масел улучшается отток желчи, нормализуется уровень холестерина в крови. Плюс хорошее и бодрое самочувствие, красивый цвет лица обеспечен.
Лучшее сезонное время для очищения печени – начало весны и конец лета. Но не нужно ждать какого-то определенного времени года, чтобы начать заботиться о своем здоровье.
Внимание: перед применением любых советов и рекомендаций стоит проконсультироваться со своим врачом.
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