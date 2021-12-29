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Есть четыре варианта: диетолог рассказала, как почистить печень в домашних условиях

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Среда 29 декабря 2021 11:01
Есть четыре варианта: диетолог рассказала, как почистить печень в домашних условиях Диетолог Анна Гоголева (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Как почистить печень? При помощи порошков? Или при помощи добавок? Использовать чаи? А кому вообще это можно делать? А кому нельзя?

Нутрициолог и диетолог Анна Гоголева в своем Instagram рассказала, что проводить очистку печени можно всем.

Она назвала четыре варианта очистки печени, которыми может воспользоваться каждый. И, главное, это можно делать в домашних условиях.

"Чистить печень можно всем, без исключения. Возраст, пол, беременность, цвет волос – неважно, чистка печени подходит всем. Вопрос только в том, какую выбрать именно вам!", – рассказала диетолог.

Есть четыре варианта: диетолог рассказала, как почистить печень в домашних условияхВода и горькие чаи помогают печени (фото: pexels.com)

  • Вариант 1. Правильное питье. Печень постоянно фильтрует кровь и выводит токсины, попадающие из продуктов пищеварения. И я говорю не только о воде! Горький чай – один из лучших вариантов вывода токсинов из печени.
  • Вариант 2. Липофильная форма очищения, при которой натуральные растительные масла регулярно добавляются к еде. Растительные жиры являются топ-продуктом для детоксикации печени. Масло расторопши, черного тмина, кедровое, оливковое – выбирайте свое и регулярно добавляйте в еду хотя бы по 1 ст. ложке в день.

Важно – свежесть масла и хорошая работа поджелудочной железы. Благодаря регулярному употреблению масел улучшается отток желчи, нормализуется уровень холестерина в крови. Плюс хорошее и бодрое самочувствие, красивый цвет лица обеспечен.

  • Вариант 3. Употребление суперфудов для детоксикацииэкстракт пихты, куркумы, имбиря, артишока увеличивают выброс желчи, которая выводит токсины из печени, при этом пихтовый экстракт стимулирует регенерацию клеток и способствует быстрому восстановлению печени, а также снимает воспаления и очищает лимфосистему.
  • Вариант 4. Питание. Например, бетаин, который содержится в свекле, прекрасно очищает печень от токсинов. Стоит добавить в салат со свеклы пару ложек натурального оливкового масла, масла расторопши или кедра – и можно получить довольно мощную чистку печени. Яблоки, сельдерей, чеснок, расторопша тоже помогут очистить печень и провести детокс организма.

Есть четыре варианта: диетолог рассказала, как почистить печень в домашних условияхПолезные продукты (фото: pexels.com)

Лучшее сезонное время для очищения печени – начало весны и конец лета. Но не нужно ждать какого-то определенного времени года, чтобы начать заботиться о своем здоровье.

Внимание: перед применением любых советов и рекомендаций стоит проконсультироваться со своим врачом.

Раньше нутрициолог рассказала, где брать нужный органимзу кальций, три простых продукта.

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