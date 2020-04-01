ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чаще смейтесь: диетолог поделилась секретными методами похудения без усилий

Lite » Еда 01.04.2020 - 08:37
Чаще смейтесь: диетолог поделилась секретными методами похудения без усилий
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала оригинальные советы худеющим

Существует множество способов быстро сбросить вес, но большинство из них оставят вас голодными и существенно бьют по здоровью, а "расплатой" за быстрый сброс веса часто приходиться платить вдвое быстрее набранными кило. Но есть щадящие и простые хитрости, которые помогут избавиться от пары-тройки лишних кило легко и непринужденно. Именно о них рассказала диетолог Кристина Лобановская, которая ранее поделилась простым правилом контроля питания. В Instagram она перечислила уловки, которые облегчат задачу худеющим.

Рекомендации, которые помогут вам сбросить 2-3 кг без особых усилий:

Чаще меняйте положение тела, если заняты сидячей работой. Это улучшает работу сосудистой системы, что также отражается на коррекции веса.

Не доедайте порции до конца. Вспомните себя в детстве, сидящей над полупустой тарелкой и охающей рядом бабушкой. Попробуйте повторить этот трюк.

Чаще смейтесь: диетолог поделилась секретными методами похудения без усилий

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Почаще смейтесь: 10-15 минут искреннего смеха помогают сжечь около 40 ккал, а также повышают концентрацию серотонина и допамина в организме, уменьшая тем самым аппетит.

Не разговаривайте ни с кем во время еды, за увлекательной беседой можно не заметить, как много вы уже съели.

Не доедайте еду за детьми. Перестаньте жадничать и выбрасывайте все недоеденное без угрызений совести.

Чаще смейтесь: диетолог поделилась секретными методами похудения без усилий

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не храните снеки дома. У вас не должно быть под рукой ничего из вредной пищи и быстрых перекусов. Это научит вас готовить что-то полезное даже при недостатке времени.

Напомним, что диетолог Альбина Комиссарова развеяла мифы о горьком шоколаде в меню худеющих.

Белковая диета: эксперт предостерегла от главных ошибок Избавляемся от сахарной зависимости: лайфхаки от диетолога, как разлюбить сладкое
Новости Украины похудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь