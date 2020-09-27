C чего начать похудение: диетолог дала пошаговую схему

Диетолог поделилась рабочей инструкцией для новичков, которые задались целью похудеть
Как же решиться похудеть и попутно улучшить здоровье и качество жизни? С чего начать? Все достаточно просто, уверяет диетолог Лора Филиппова. На странице в Instagram она поделилась пошаговой инструкцией для тех, кто твердо решил избавиться от лишних кило.
Эксперт представила топ-9 пунктов, котрые помогут сбросить вес и оздоровить организм:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
К слову, эксперт напомнила о вкусном и полезном сезонном продукте, который стоит включить в рацион – краснокочанной капусте.
Фиолетовая капуста содержит больше витаминов, чем белокочанная. По сравнению с обычной, в ней больше витаминов С и К, намного больше калия и в 5 раз больше каротина.
Высокое содержание антоцианов - пигментов красного, синего и фиолетового. При регулярном употреблении такой капусты снижается хрупкость сосудов. Также этот овощ содержит йод и много антиоксидантов.
Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко развеяла главные страхи худеющих.
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