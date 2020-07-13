Бюджетный рацион для здоровья и стройности: диетолог поделилась шпаргалкой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт предложила недорогие варианты для здорового меню

Мнение о том, что здоровое питание – это дорого, ошибочное. Это всего лишь одна из отговорок, ведь правильный рацион может быть бюджетным, если грамотно подобрать группы продуктов. Диетелог Ольга Усенко на странице в Instagram рассказала, как составить доступное каждому меню, которое поможет похудеть и получить все необходимые питательные вещества.

В условиях мирового кризиса, не хочется много тратить на еду, но для многих правильное питание все еще дорогое удовольствие. Правильно и разнообразно питаться могут все, вопрос выбора продуктов и максимальное включение в процесс.

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Бюджетные гарниры:

гречка

перловка

ячка

картофель

овсянка

бобовые

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Бюджетные овощи: все сезонное самое дешевое. Зимой это одни варианты, летом и осенью – другие, но выбор имеется. С бюджетными фруктами то же самое.

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Доступный белок:

яйца

творог

молодой сыр

цельная курочка

субпродукты

местная рыба

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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Бюджетные жиры:

сливочное масло

растительное масло

сало

арахис

⠀Это всего часть продуктов, которые можно внедрять в свой рацион. Нет ничего сложного в здоровом рационе, нужно только немного разобраться с локальными продуктами, с сезонностью и со своими желаниями.

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