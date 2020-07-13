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Бюджетный рацион для здоровья и стройности: диетолог поделилась шпаргалкой

Понедельник 13 июля 2020 12:39
Бюджетный рацион для здоровья и стройности: диетолог поделилась шпаргалкой
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Эксперт предложила недорогие варианты для здорового меню

Мнение о том, что здоровое питание – это дорого, ошибочное. Это всего лишь одна из отговорок, ведь правильный рацион может быть бюджетным, если грамотно подобрать группы продуктов. Диетелог Ольга Усенко на странице в Instagram рассказала, как составить доступное каждому меню, которое поможет похудеть и получить все необходимые питательные вещества.

В условиях мирового кризиса, не хочется много тратить на еду, но для многих правильное питание все еще дорогое удовольствие. Правильно и разнообразно питаться могут все, вопрос выбора продуктов и максимальное включение в процесс.

Бюджетные гарниры:

  • гречка
  • перловка
  • ячка
  • картофель
  • овсянка
  • бобовые

Бюджетный рацион для здоровья и стройности: диетолог поделилась шпаргалкой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)


Бюджетные овощи: все сезонное самое дешевое. Зимой это одни варианты, летом и осенью – другие, но выбор имеется. С бюджетными фруктами то же самое.

Доступный белок:

  • яйца
  • творог
  • молодой сыр
  • цельная курочка
  • субпродукты
  • местная рыба

Бюджетный рацион для здоровья и стройности: диетолог поделилась шпаргалкой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Бюджетные жиры:

  • сливочное масло
  • растительное масло
  • сало
  • арахис

⠀Это всего часть продуктов, которые можно внедрять в свой рацион. Нет ничего сложного в здоровом рационе, нужно только немного разобраться с локальными продуктами, с сезонностью и со своими желаниями.

Ранее диетолог Виктория Кляуз назвала топ-5 верных шагов на пути к похудению.

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Новости Украины правильное питаниедиетолог
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