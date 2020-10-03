Бюджетное питание: диетолог научила экономить, но питаться вкусно и разнообразно

Здоровое питание - это дорого? Смотря с чем сравнивать! Если ещее вчера вы питались фастфудом, булочками, то переход на сбалансированное здоровое питание будет, конечно, дороже. За счет разнообразия! О том, как скорректировать свой рацион без лишних трат рассказала в Instagram диетолог Альбина Комиссарова.

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Если вы питаетесь обычными продуктами: крупы, макароны, картошка, мясо и птица, рыба, фрукты и овощи, то здоровое питание - очень и очень доступно!

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Правильное питание - это не обязательно лосось, тунец, экзотические фрукты и БАДы. А что тогда выбрать?



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Подберем недорогой набор для 5 обязательных групп рациона:

Сложные углеводы: картофель, макароны, гречка, рис, овсянка, перловка.

Белковые: курица, яйца, субпродукты, горох и фасоль, чечевица, творог, кефир, йогурт. Источник омега 3: сельдь и скумбрия.

Овощи: сезонные в первую очередь; морковь, свекла, капуста, редька, лук, морская капуста, тыква, кабачки, зелень.

Фрукты: сезонные в первую очередь; яблоки, бананы, апельсины, киви.

Масла: любое растительное масло для потребления в свежем виде, животный жир (на нем хорошо жарить).

Не пренебрегайте заморозкой! Это отличный способ сохранить продукт.

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Можно ли из этого набора составить блюда для всей семьи? Да! Например:

Тушеная капуста, суп с фасолью, чечевицей, рис+овощи, винегрет

Овсяная каша, омлет, творог с медом

Куриное мясо+овощи+гарнир из крупы, макарон; запечеенный минтай или скумбрия; суп с фрикадельками и рисом

Напомним, что ранее диетолог Анна Гарнец рассказала о полезных сезонных продуктах и научила их вкусно готовить.

Кстати, диетолог Тиана Фиалкова научила, как приобрести загар с помощью определенных продуктов.