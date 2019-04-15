Как быстро похудеть без диет: простые правила

Лето не за горами, и вопрос приведения фигуры в порядок волнует многих женщин. При этом вполне возможно похудеть за короткий срок и не истязая себя жесткими диетами. В этом вам помогут два основных правила, которыми профессиональный диетолог Елена Кален поделилась на своей странице в Instagram.

Итак, основными принципами интуитивного питания, которое поможет сбросить лишние килограммы, являются:

1. Задавать себе вопросы.

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Перед тем как съесть пищу, задайте себе вопрос: Голодна ли я?

Если ответ ДА, то задайте следующий вопрос: Чем эта пища будет полезна моему телу?

Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

2. Ни в чем себе не отказывать.

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Если вы найдете аргументы в пользу пищи на тарелке, то ешьте ее в достаточном для себя количестве. Если же аргументы будут неубедительные, то замените эту пищу на ту, которая будет полезна вашему телу.

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Таким образом вы сможете есть все продукты без исключения, выбор этот будет естественным и желанным, а вес будет снижаться.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

"Это первые шаги в обучении интуитивному питанию, которое гораздо эффективнее обычного диетологического подхода в теме снижения веса", - отметила эксперт.

Ранее диетолог Елена Кален рассказала, когда и что лучше кушать в течение дня. Она уверяет, что правильный подход к составлению меню поможет похудеть и не набирать лишнего.

Напомним, что профессиональный диетолог Светлана Фус рассказала, как избежать пищевых срывов при переходе на здоровый рацион.