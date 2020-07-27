Не надо бояться: диетолог развеяла мифы о жирах

Эксперт рассказала о полезных свойствах жиров
Жиры долгое время были демонизированы, а их полезные свойства игнорировались годами! Диетолог Ольга Безугла предложила пройись по самым топовым позициям жирофобии.
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Жирная пища вредна.
На самом деле нет, жиры входят в состав почти каждой клеточной мембраны, жиры богатейший источник энергии и прекрасные термоизоляторы. Все половые гормоны имеют жировое происхождение. Они способствуют всасыванию витаминов и минеральных веществ, жиры в рационе могут профилактировать воспаление - не плохой списочек для вредного.
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Жирная пища способствует перееданию.
Жирная пища улучшает вкусовые качества пищи и формирует более качественное чувство сытости (влияя на гормоны грелин и лепин) при правильном соотношении. На высокожировых диетах уменьшается чувство голода и стабилизируются показатели углеводного обмена.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Жирная пища способствует набору веса.
Набор веса происходит от углеводов в вашем рационе, а не от жира. При сравнении разных типов диет высокожировая диета наиболее ефектвина с позиции снижения веса и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Жирная пища повышает холестерин.
Жирная пища не является причиной повышения холестерина, 20% холестерина поступает из пищи, а 80% производит сам организм, более того холестерин полезное вещество в нашем организме : он участвует в синтезе наших половых гормонов!
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