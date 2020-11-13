Как бороться с вечерним аппетитом: действенные советы диетолога

Многие отмечают повышенный аппетит к вечеру, а у кого-то на выходных, что делать в таких случаях? Об этом рассказала на своей странице в Instagram диетолог Татьяна Дик.

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Первое - это пересмотреть рацион в целом. Возможно, ваши порции слишком скудные. Если вы привыкли баловаться блинчиками, снеками и т.д., то вполне возможно, что калорийность блюда довольно таки большая, а размер мал. Добавьте сложные углеводы в виде круп, картофеля - то, что будет более объемно.

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Второе - обратите внимание, когда именно у вас просыпается жор. В обед на работе? На ужин? Перед сном? Сделайте этот прием пищи самым сытным и объемным. Если это ужин, и вы привыкли есть салат с грудкой, то "заберите" калорийность с обеда и/или завтрака и добавьте к ужину.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Третье - сократите приемы пищи. Это часто работает на тех, кто ест 5-6 раз в день. Сделайте 3 объемных и более калорийных приема пищи. Они дадут сытости больше и на дольше. Удобно 2? Пусть будет 2.

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Если у вас беда случается на выходных, то можно сделать больше дефицита в будние и дабавить его к выходным. К примеру, вы едите 1800 ккал, делаете с ПН по ПТ 1700 ккал, и добавляете 500 ккал в СБ или по 250 ккал в СБ и ВС.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не забывайте об овощах и воде. Сопровождайте ими каждый приём пищи, где это уместно.

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