Как бороться с тягой к сладкому: практические советы от диетолога

Человеческий организм биологически запрограммирован на то, чтобы ассоциировать сладкий вкус с чем-то приятным. Но если ваша тяга к десертам вышла за пределы разумного, пора задуматься о том, чтобы пересмотреть свои пагубные привычки. Диетолог Татьяна Дик посоветовала практические способы, как уменьшить тягу к сладкому.

1. Убедитесь в том, что вы питаетесь сбалансированно.

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Если в БЖУ нет умеренности, то вам будет хотеться сладкого. Это может быть и от недостатка «медленных» углеводов, и от недостатка жиров, и от недостатка белка.

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Не забывайте есть каши, макароны, картофель, ц/з хлеб и т.д. Тогда сладкого будет хотеться меньше.

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2. Ешь фрукты/ягоды

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Если не можешь отвыкнуть от десерта после обеда - нарежь фрукт и неспешно пожуй его. Конечно, не после каждого приема пищи. Безгранично фрукты употреблять - не лучшая идея.



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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Этот вариант вам понравится больше всех. Хочешь? Ешь!

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10-15% суточного рациона можно выделить на вкусняшки. Шоколад, мороженое - что угодно.

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Не нужно есть мармелад и зефир, потому что это написали в ПэПэшном паблике. Лучше скушайте то, что вам нравится. Зачем «тратить» калории на то, что не принесёт вам удовольствие?

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4. Десерт после приема пищи - это всего лишь привычка.

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«Съешь кашу, а потом получишь шоколадку» - знакомо? Да, вот это тоже оттуда!

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От неё можно отказаться, нужно просто потерпеть некоторое время. Ну или вписывайте в своё кбжу.

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5. Нет стрессам ‍

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Многие замечали, что в стрессовых ситуациях начинают больше есть. Да, дело в гормонах. Это вроде и норм, и как бы нет, просто контролируйте себя, по факту - это не сложно. Еда не решит вашу проблему, а создаст ещё одну. Лучше сходите в зал. Ну или помедитируйте.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

6. Если нечего будет есть - ты не будешь есть. Все просто.

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Не покупай домой сладости. Иногда мы просто едим из-за того, что на виду, хотя, особо и не хотелось...

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7. Недостаток хрома, магния и т.д. - как правило, на тягу к сладкому особо не влияют. И их приём, особо не влияет на её отсутствие.

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Вывод: питайтесь сбалансированно, ешьте максимально «чистую» пищу и пользуйтесь правилом 10-15%.

Напомним, что ранее диетолог Лора Филиппова рассказала об употреблении углеводов в период похудения. Она перечислила "полезные" углеводы, котрые следует включить в меню.