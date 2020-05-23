Безопасный сахар: диетолог раскрыла правду о подсластителях и назвала идеальный

Эксперт рассказала, стоит ли избегать подсластителей
Преодолеть зависимость от сахара сложно, но можно, если разобраться в причинах тяги к "запрещенке". Но есть ли безопасные альтернативы привычным сладостям и стоит ли обходить стороной сахарозаменители? На эти вопросы ответила диетолог Наталья Самойленко.
На своей страничке в Instagram она рассказала о подсластителях и назвала самый безопасный из них. Эксперт отметила, что чаще всего нам хочется сладкого из-за банальной нехватки в рационе правильных углеводов. А ведь углеводы — основной источник энергии для нашего тела и неотъемлемая часть здорового питания.
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Мы находимся в постоянном поиске здоровой альтернативы сахару — мед, кокосовый сахар, коричневый сахар, сироп агавы, различные низкокалорийные сахарозаменители. С точки зрения биохимии между обычным сахаром и упомянутыми выше его заменителями можно поставить знак равно. Действуют на организм они одинаково.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
С сахарозаменителями в целом нужно быть осторожными. Доказано, что заменители повышают риски развития ожирения, метаболического синдрома, инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа.
Исследования показали, что люди, которые пили диетическую газировку, страдали ожирением чаще, чем те, кто ее не употреблял. У этих людей также были выявлены нарушения обмена веществ и повышения шансов развития сахарного диабета 2 типа.
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Также подсластители могут усиливать тягу к сладкому, менять восприятие вкусов и способность поглощать питательные вещества. Могут появиться головные боли, проблемы с обучением и концентрацией. Единственный натуральный и полезный сахарозаменитель — стевия.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Ешьте фрукты! Да, они содержат фруктозу, но клетчатка и волокна будут замедлять всасывание сахаров. Вместо соков или фрешей всегда выбирайте целый фрукт. Дневная порция фруктозы — в среднем не больше:
Знаю, многие будут удивлены таким размером порции сухофруктов, ведь мы, считая, что это диетическая замена конфетам, привыкли есть их, не считая количества вовсе. На самом же деле сухофрукты — это сахар в кубе. Они лишены клетчатки, но содержат столько же сахара/фруктозы, как и фрукты, из которых их сделали. Отсутствие клетчатки = более быстрое всасывание сахара.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Фруктам место в первой половине дня в качестве второго завтрака (или за 30 минут до обеда, если у вас 3-кратный рацион).
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Автор: Аня Бойчук