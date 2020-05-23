Безопасный сахар: диетолог раскрыла правду о подсластителях и назвала идеальный

Преодолеть зависимость от сахара сложно, но можно, если разобраться в причинах тяги к "запрещенке". Но есть ли безопасные альтернативы привычным сладостям и стоит ли обходить стороной сахарозаменители? На эти вопросы ответила диетолог Наталья Самойленко.

На своей страничке в Instagram она рассказала о подсластителях и назвала самый безопасный из них. Эксперт отметила, что чаще всего нам хочется сладкого из-за банальной нехватки в рационе правильных углеводов. А ведь углеводы — основной источник энергии для нашего тела и неотъемлемая часть здорового питания.

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Мы находимся в постоянном поиске здоровой альтернативы сахару — мед, кокосовый сахар, коричневый сахар, сироп агавы, различные низкокалорийные сахарозаменители. С точки зрения биохимии между обычным сахаром и упомянутыми выше его заменителями можно поставить знак равно. Действуют на организм они одинаково.

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С сахарозаменителями в целом нужно быть осторожными. Доказано, что заменители повышают риски развития ожирения, метаболического синдрома, инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа.

Исследования показали, что люди, которые пили диетическую газировку, страдали ожирением чаще, чем те, кто ее не употреблял. У этих людей также были выявлены нарушения обмена веществ и повышения шансов развития сахарного диабета 2 типа.

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Также подсластители могут усиливать тягу к сладкому, менять восприятие вкусов и способность поглощать питательные вещества. Могут появиться головные боли, проблемы с обучением и концентрацией. Единственный натуральный и полезный сахарозаменитель — стевия.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ешьте фрукты! Да, они содержат фруктозу, но клетчатка и волокна будут замедлять всасывание сахаров. Вместо соков или фрешей всегда выбирайте целый фрукт. Дневная порция фруктозы — в среднем не больше:

300 г фруктов для женщин

350 г фруктов для мужчин

1-2 ч.л. меда

20-30 г сухофруктов для женщин

40-50 г сухофруктов для мужчин

Знаю, многие будут удивлены таким размером порции сухофруктов, ведь мы, считая, что это диетическая замена конфетам, привыкли есть их, не считая количества вовсе. На самом же деле сухофрукты — это сахар в кубе. Они лишены клетчатки, но содержат столько же сахара/фруктозы, как и фрукты, из которых их сделали. Отсутствие клетчатки = более быстрое всасывание сахара.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Фруктам место в первой половине дня в качестве второго завтрака (или за 30 минут до обеда, если у вас 3-кратный рацион).

Ранее диетолог Альбина Комиссарова пояснила, так ли полезна розовая соль и коричневый сахар, как принято думать.