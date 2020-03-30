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Белковая диета: эксперт предостерегла от главных ошибок

Lite » Еда 30.03.2020 - 08:37
Белковая диета: эксперт предостерегла от главных ошибок
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, чем чревата приверженность белковой диете

Белковая диета – один из вариантов похудения, который пользуется популярностью у желающих сбросить вес. Основа таких диет в том, чтобы свести к минимуму потребление углеводов и жиров, а основную часть рациона занять белковой пищей, тем самым создавая переизбыток белка и дефицит углеводов в организме. Но не ударят ли такие ограничения по здоровью и чем чреваты подобные системы питания? Об этом рассказала нутрициолог Елена Кален, которая ранее пояснила роль глютена в процессе похудения. На своей странице в Instagram она раскрыла всю правду о белковой диете.

Во время такой диеты вес действительно снижается. Но! Назвать такое питание сбалансированным и полезным нельзя. И вот почему:

1.При большом количестве белка организм в первую очередь будет расщеплять белки для поддержания энергообмена. При этом образуются свободные аминокислоты, которые окисляют организм. В результате метаболизм замедляется, что в дальнейшем будет способствовать набору веса.

Белковая диета: эксперт предостерегла от главных ошибок

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Вымывается кальций из костей, что приводит к их ломкости и хрупкости, ухудшается состояние ногтей и волос.

3.Страдает центральная нервная система, увеличивается отложение жира в печени, нарушается витаминный обмен, появляется риск развития подагры.

4.Большое потребление белка, увеличивает число отходов их синтеза и заставляет почки работать в усиленном режиме фильтрации. Так создается повышенная нагрузка на выделительную систему.

Белковая диета: эксперт предостерегла от главных ошибок
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Поскольку источник белка — это в основном продукты животного происхождения, то вместе с переизбытком белка возрастает и поступление животных жиров в организм, что повышает уровень холестерина и подрывает здоровье сердечно-сосудистой системы.

6. При недостатке пищевых волокон (клетчатки), которая содержится в медленных углеводах, перистальтика желудка снижается, а процесс окисления приводит к гниению в толстом кишечнике и интоксикации.

Белок – это основа жизни. Переоценить его роль для человека сложно. Но для нормального функционирования организма важен баланс питательных веществ и питание по голоду! Именно это поможет вам поддержать здоровье и обрести стройную фигуру.

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