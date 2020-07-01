Белки, жиры и углеводы: диетолог назвала главные источники и сочетание для худеющих

Белки, жирые и углеводы в том или ином колличестве присутствуют на нашем столе. Почти в каждом продукте мы найдем всего понемногу, но, тот нутриент которого больше в составе и определяет ключевые позиции продукта. О том, откуда их получить и в чем их важность рассказала в Instagram диетолог Ольга Безугла.

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Бывают случаи, когда вроде логичный в нашем понимании продукт белкового происхождения становится углеводосодеожащим, за счет добавленных ингредиентов (сахаров, например ), и получается "подмена понятий".

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Примеры продуктов по белкам, жирам и углеводам :

Белки: Яйца/ белый сыр/ птица / рыба /морепродукты / грибы / бобовые;

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Жиры: Масла / орехи / семена льна, кунжута, чиа/ авокадо /сало;

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Углеводы: Сахар / каши / макаронные изделия / фрукты / ягоды / хлебобулочные изделия / крахмалистые овощи.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Все нутриенты важны в нашем рационе, и я не надо пренебрегать ролью одного или второго. В составе каждой из груп есть полезные и не полезные (вредные) нутриенты, и это также важно учитывать!

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Соотношение каждого из нутриентов белка, жиров и углеводов может меняться в Вашем рационе, в зависимости от того прокотокола питания, который Вам подошел, но важно, что бы эти нутриенты были качественными. Что бы углеводы были прекрасным субстратом для Вашей микрофлоры, а соотношение жиров профилактировало воспаление, источник белка был разнообразным, позволяя получать весь спектр незаменимых аминокислот из еды. Тогда да, любое персонализированное соотношение БЖУ будет гармоничным!

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