Anti-age эффект: диетолог рассказала о ценном вкусном продукте для красоты и здоровья

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поделилась рецептом необычного салата

Сезон клубники уже открыт, поэтому не стоит обходить вниманием первые ягодки, а включить их в свой рацион не только из-за вкусовых качеств, но и неоспоримой пользы. Врач-диетолог Татьяна Лакуста поделилась в Instagram ценной информацией о клубнике и опубликовала рецепт необычного салата с ней.

Клубника - элемент функционального питания. Сезон начался, поэтому не упускаем момент: есть, морозить и сушить (но сохранность фитонутриентов по клубнике самая высокая у заморожены ягод).

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Полифенолы клубники нейтрализуют свободные радикалы, защищая ДНК клетки от повреждений.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Смесь таких биофлавоноидов, как эллаговая кислота, кверцетин, катехин, антоцианы относят эту ягоду к истинному функциональному питанию, так как она проявила свою эффективность в улучшении регуляции синтазы оксида азота (снижает риски гипертензии), снижении фактора некроза опухоли, как следствие - снижение С реактивного белка. Anti-age эффект чистой воды!

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Богата витамином С и фолиевой кислотой - а это одни из важнейших кофакторов в усвоении железа и профилактике вездесущего железодефицита.

Эксперт предложила рецепт салата с клубникой и клубничным топпингом к нему:



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ингредиенты:

руккола - несколько горстей

зеленая отварная чечевица (нут) - 100-150 гр (выложить охлажденную на низ тарелки)

клубника - 150 гр

Перья зеленого лука или чеснока - по желанию

Творог ( или рикотта) - пару столовых ложек

Миндаль - 30-40 гр (нарезанного)

Клубничный топпинг:

Клубника - 100 гр

Бальзамический уксус - 2 ст л

Вода - 2-3 ст л

Соль - по вкусу

При наличии базилика - можно добавить пару листов или щепотку в блендер

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Автор: Аня Бойчук