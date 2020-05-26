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Anti-age эффект: диетолог рассказала о ценном вкусном продукте для красоты и здоровья

Lite » Еда 26.05.2020 - 12:56
Anti-age эффект: диетолог рассказала о ценном вкусном продукте для красоты и здоровья
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поделилась рецептом необычного салата

Сезон клубники уже открыт, поэтому не стоит обходить вниманием первые ягодки, а включить их в свой рацион не только из-за вкусовых качеств, но и неоспоримой пользы. Врач-диетолог Татьяна Лакуста поделилась в Instagram ценной информацией о клубнике и опубликовала рецепт необычного салата с ней.

Клубника - элемент функционального питания. Сезон начался, поэтому не упускаем момент: есть, морозить и сушить (но сохранность фитонутриентов по клубнике самая высокая у заморожены ягод).

Полифенолы клубники нейтрализуют свободные радикалы, защищая ДНК клетки от повреждений.

Anti-age эффект: диетолог рассказала о ценном вкусном продукте для красоты и здоровья
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Смесь таких биофлавоноидов, как эллаговая кислота, кверцетин, катехин, антоцианы относят эту ягоду к истинному функциональному питанию, так как она проявила свою эффективность в улучшении регуляции синтазы оксида азота (снижает риски гипертензии), снижении фактора некроза опухоли, как следствие - снижение С реактивного белка. Anti-age эффект чистой воды!

Богата витамином С и фолиевой кислотой - а это одни из важнейших кофакторов в усвоении железа и профилактике вездесущего железодефицита.

Эксперт предложила рецепт салата с клубникой и клубничным топпингом к нему:

Anti-age эффект: диетолог рассказала о ценном вкусном продукте для красоты и здоровья
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ингредиенты:

  • руккола - несколько горстей
  • зеленая отварная чечевица (нут) - 100-150 гр (выложить охлажденную на низ тарелки)
  • клубника - 150 гр
  • Перья зеленого лука или чеснока - по желанию
  • Творог ( или рикотта) - пару столовых ложек
  • Миндаль - 30-40 гр (нарезанного)

Клубничный топпинг:

  • Клубника - 100 гр
  • Бальзамический уксус - 2 ст л
  • Вода - 2-3 ст л
  • Соль - по вкусу

При наличии базилика - можно добавить пару листов или щепотку в блендер

Ранее эксперт по питанию и фитнесс-тренер Катя Медушкина раскрыла всю правду о перекусах.

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Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины правильное питаниедиетолог
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