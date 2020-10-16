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Как активировать иммунитет осенью: нутрициолог дала детальную схему

Автор: Ольвия Агаркова

Нутрициолог рассказала о питании для повышения защитных сил организма

Укрепить организм в осенне-зимний период, а тем более в условиях пандемии коронавируса – первоочередная задача каждого, кто заботиться о себе и родных. О том, как это правильно сделать и повысить защитные силы организма рассказала на странице в Instagram нутрициолог Анна Никольская.

Основа иммунитета:

  • бесперебойный детокс, за который отвечают выводящие органы – печень, почки, кишечник, кожа, легкие
  • здоровая микрофлора – при изменении ее состава (сдвиг в стороны патогенной) нарушается выработка иммуноглобулинов.

Укрепить иммунитет нельзя, его нужно формировать и активировать. Вам в помощь:

1.Клетчатка – помогает выводить токсины и обеспечивает антиоксидантами.

  • Овощи, особенно перец, томаты и, конечно, все крестоцветные
  • Фрукты, особенно гранат, киви, цитрусовые.
  • Ягоды – черника, брусника, малина, клюква.
  • Соблюдаем принцип сезонности!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Антибактериальные продукты. Лук (красный), чеснок, имбирь, клюква, сельдерей стебли, лавровый лист, алоэ.

3.Продукты, богатые цинком – официально признаны активировать иммунную систему. Семена тыквы, кедровые, чечевица, нут.

4.Витамин С- содержащие. Шиповник, облепиха, смородина, брокколи, красный перец, петрушка.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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5.Ферментированные продукты – заселяем дружественную микрофлору.
Квашеная капуста, домашние квасы/водные кефиры и т.п.

6.Пряные специи. Куркума, черный перец, орегано, чили, корица, розмарин, базилик.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

7.Противовоспалительные масла. Черного тмина, нерафинированное кокосовое.

Что исключаем:

  • простые углеводы (сахар, белая мука)
  • рафинированные жиры – масла
  • молочные продукты
  • алкоголь
  • продукты с пищевыми красителями, добавками, консервантами.

Напомним, что ранее нутрициолог Светлана Никитчук рассказала о врагах из продуктового магазина, от которых стоит отказаться ради здоровья организма.

К слову, диетолог Ольга Безугла озвучила полезные женские продукты для здоровья и энергии в зрелом возрасте.

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