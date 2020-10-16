Как активировать иммунитет осенью: нутрициолог дала детальную схему

Нутрициолог рассказала о питании для повышения защитных сил организма
Укрепить организм в осенне-зимний период, а тем более в условиях пандемии коронавируса – первоочередная задача каждого, кто заботиться о себе и родных. О том, как это правильно сделать и повысить защитные силы организма рассказала на странице в Instagram нутрициолог Анна Никольская.
Основа иммунитета:
Укрепить иммунитет нельзя, его нужно формировать и активировать. Вам в помощь:
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1.Клетчатка – помогает выводить токсины и обеспечивает антиоксидантами.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
2.Антибактериальные продукты. Лук (красный), чеснок, имбирь, клюква, сельдерей стебли, лавровый лист, алоэ.
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3.Продукты, богатые цинком – официально признаны активировать иммунную систему. Семена тыквы, кедровые, чечевица, нут.
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4.Витамин С- содержащие. Шиповник, облепиха, смородина, брокколи, красный перец, петрушка.
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
5.Ферментированные продукты – заселяем дружественную микрофлору.
Квашеная капуста, домашние квасы/водные кефиры и т.п.
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6.Пряные специи. Куркума, черный перец, орегано, чили, корица, розмарин, базилик.
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
7.Противовоспалительные масла. Черного тмина, нерафинированное кокосовое.
Что исключаем:
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