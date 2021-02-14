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Сергей Бабкин рассказал, во сколько ему обошлось лечение редкой болезни

Автор: Анна Киселева

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин недавно перенес сложную операцию на глазу. Болезнь была в настолько редкой форме, что украинские врачи отказались от такого сложного случая. Несмотря на это, артисту удалось найти клинику, готовую ему помочь. При этом стоимость операции не оказалась заоблачной.

Во сколько Сергею Бабкину обошлась операция, и что говорят врачи, артист рассказал в интервью "Светской жизни".

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Украинский музыкант Сергей Бабкин, которому неделю назад сделали сложную операцию на глазу, рассказал, сколько потратил денег. Так, само оперативное вмешательство в Вене стоило 2700 евро. Сколько времени и денежных ресурсов было затрачено на диагностику и подготовительные процедуры, а также трансфер и проживание в австрийской столице звезда не рассказала.

Стоит отметить, что недавно выяснились детали диагноза музыканта. Его супруга поделилась, что причиной отслоения сетчатки глаза вызывал вирус. Несмотря на его обнаружение, врач венской клиники считает, что проблема в старой травме.

"Врач Ансари сказал: "Был удар в левый глаз". Был удар, да и сильный был удар. Это было 11 лет назад. Микрофон! Я падал на спину, с гитарой, что-то играл и потом вижу, что он (микрофон — ред.) Уже рядом и упал на левый глаз. Я не думал, что это приведет к этому после 11 лет. Но он так сказал: "Это был удар. Я не считаю, что это вирусы, какая-то инфекция. Это просто удар. Старая травма — отслоение сетчатки", — рассказал Бабкин.

Напомним, что ранее Сергей Бабкин сообщил важные подробности о своем лечении. Певец рассказал, что хирургическая операция прошла превосходно — причем даже лучше, чем ожидал сам врач.

Ранее сообщалось, что Сергей Бабкин и его супруга заразились коронавирусом. Музыкант рассказал, что они получили результаты теста на COVID-19, и они положительные.

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Новости Украины лечениеоперацияСергей Бабкин
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