ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сергей Бабкин рассказал, во сколько ему обошлось лечение редкой болезни

Новина українською → Воскресенье 14 февраля 2021 11:29
Сергей Бабкин рассказал, во сколько ему обошлось лечение редкой болезни Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)
Автор: Анна Киселева

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин недавно перенес сложную операцию на глазу. Болезнь была в настолько редкой форме, что украинские врачи отказались от такого сложного случая. Несмотря на это, артисту удалось найти клинику, готовую ему помочь. При этом стоимость операции не оказалась заоблачной.

Во сколько Сергею Бабкину обошлась операция, и что говорят врачи, артист рассказал в интервью "Светской жизни".

Украинский музыкант Сергей Бабкин, которому неделю назад сделали сложную операцию на глазу, рассказал, сколько потратил денег. Так, само оперативное вмешательство в Вене стоило 2700 евро. Сколько времени и денежных ресурсов было затрачено на диагностику и подготовительные процедуры, а также трансфер и проживание в австрийской столице звезда не рассказала.

Стоит отметить, что недавно выяснились детали диагноза музыканта. Его супруга поделилась, что причиной отслоения сетчатки глаза вызывал вирус. Несмотря на его обнаружение, врач венской клиники считает, что проблема в старой травме.

"Врач Ансари сказал: "Был удар в левый глаз". Был удар, да и сильный был удар. Это было 11 лет назад. Микрофон! Я падал на спину, с гитарой, что-то играл и потом вижу, что он (микрофон — ред.) Уже рядом и упал на левый глаз. Я не думал, что это приведет к этому после 11 лет. Но он так сказал: "Это был удар. Я не считаю, что это вирусы, какая-то инфекция. Это просто удар. Старая травма — отслоение сетчатки", — рассказал Бабкин.

Напомним, что ранее Сергей Бабкин сообщил важные подробности о своем лечении. Певец рассказал, что хирургическая операция прошла превосходно — причем даже лучше, чем ожидал сам врач.

Ранее сообщалось, что Сергей Бабкин и его супруга заразились коронавирусом. Музыкант рассказал, что они получили результаты теста на COVID-19, и они положительные.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Культура лечение операция Сергей Бабкин
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Синоптики рассказали, когда в Украину вернется теплая зима
Синоптики рассказали, когда в Украину вернется теплая зима