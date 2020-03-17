Полуобнаженная Дженнифер Лопес покорила роскошным телом в пикантных нарядах

Дженнифер Лопес, несмотря на ситуацию в мире, продолжает заниматься рабочими делами. Так, певица показала очередную серию фото, снятых для рекламной кампании своей коллекции обуви. На них она предстала в соблазнительных образах, которые помогли показать не только новинки, но и свое роскошное тело.

Дженнифер Лопес радует новыми горячими фото (фото: instagram.com/jlo)

На первом снимке артистка примерила черное полупрозрачное платье с блестками и высокими вырезами на бедрах, под которым было видно ее обнаженное тело. Дополнили лук туфли с камнями, пышная укладка и макияж с ярко-красной помадой. Второй образ составил комплект в сочных тонах: оранжевый топ, зеленая юбка с разрезом, туфли на шпильках с высокой шнуровкой, а также макияж с коричневыми smoky и ярко-оранжевыми губами. Третий – в леопардовом костюме – Дженнифер уже демонстрировала ранее.

«Я дома, надеюсь, что вы в безопасности. Вот кое-что, что может украсить ваш день... Я так горжусь тем, что запускаем мою новую коллекцию обуви, которая уже доступна», – написала Лопес.

Певица выглядит, как всегда, роскошно (фото: instagram.com/jlo)

Поклонники высоко оценили заботу певицы, засыпав ее приятными комментариями. «Королева», «лучшая», «первая»… Всего пост набрал более двух миллионов лайков и тысячи комментариев. Сложно сказать, будут ли сейчас высокими продажи, но популярность в сети Дженнифер поддерживает правильно.

Напомним, за последнее время многие звезды представили свою коллекцию обуви, причем к разработке дизайна прикладывали руку самостоятельно. Так, Ева Лонгория показала линию, которую разработала для крупного польского интернет-магазина. А Винни Харлоу порадовала фанатов коллекцией для Steve Madden.