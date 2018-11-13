"Собі валокордину накапали": забавная пародия на хит группы KAZKA (видео)

Видео: YouTube/Мама лайкнула

Уже несколько месяцев песня "Плакала" группы KAZKA, вокалистка которой ранее отказалась от русского языка, звучит во всех уголках Украины.

А недавно творческое объединение "Мама лайкнула", идейным организатором которого является закарпатка Карина Янюк, сделало пародию на мегапопулярный хит.

Скриншот из видео

"Идея создания такой пародии появилась у нашей команды почти сразу, когда хит "Плакала" уже заполонил весь мир", - отметила Карина.

Скриншот из видео

"Как говорится, не было бы так смешно, если бы не было так горько. Именно так можно назвать идею нашей работы. Мы хотели показать, что каждому украинцу знакома эта борьба за "выживание", которая бьет по кошельку. Но, несмотря на все эти обстоятельства в стране, наш народ остается сильным, терпеливым, верным и не теряет чувства юмора! Мы все преодолеем! Лишь немного проплачу и сразу станет легче", - убеждена уроженка Мукачево.

Скриншот из видео

Девушка спела об актуальных проблемах, которые тревожат украинцев: это и отсутсвие денег, и "евробляхи", и огромные очереди, и переполненные маршрутки.

Скриншот из видео

Текст пародии на песню "Плакала":

Рятуюсь від цін таких, ледве ціла

За рік реформ не складуть ціну

Все забрать, скоти хотять, та хай згорять

Що з бабки можна взять? Ні грошима, ні тілом

Рятую від євроблях, аж спітніла

І паркомісць не знайдуть, дибіли

Як болить, ой як болить, де він стоїть

Поліція не спить, але б дуже хотіла

Поплакала і знов, поплакала ще раз

Рахунок із таємними знаками (ой)

Дівчина молода і бабушка стара

Собі валокордину накапали.

Для того, щоб я могла жити вдома

Донька тепер у дитдомі…

Кільце, змило дощем-розлучень, вщент

Субсидія ти де? З кожним днем менше віри

Поплакала і знов, будь проклятий собез

Засяяв день безкрайніми чергами (ой)

Вон парень молодой, без очереди влез

А я вам не з залізними нервами

Поплакав в гаражі, де ластівку лишив

Запахнув день маршруткой вонючою

Скажи мені коли? Коли я так згрішив?

Для цінника за літр горючого.

Скриншот из видео

Зрители позитивно оценили пародию.

"100 раз смотрю. Вообще класс!" - прокомментировал один из юзеров.

"Крутая пародия", - воодушевленно написала девушка Алина.

Ранее мы писали, что студия "Квартал 95" выпустила пародию в образе Супрун на песню группы KAZKA.

Также фронтвумен KAZKA Александра Зарицкая прокомментировала, о чем она поет в своем хите.

Видео: РБК-Украина