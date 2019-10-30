Юрий Косюк: секреты успеха украинского предпринимателя

Фото: Юрий Косюк (РБК-Украина)

Юрий Косюк - член совета директоров, главный исполнительный директор МХП

Юрий Анатольевич Косюк - предприниматель в агропромышленной сфере, государственный деятель Украины.

Является основателем международного холдинга “Мироновский хлебопродукт” (лидер по производству мяса птицы в Украине и Европе). Юрий Косюк - член совета директоров, главный исполнительный директор МХП.

В июле - декабре 2014 года - заместитель главы Администрации Президента по вопросам материально-технического обеспечения и логистики силовых ведомств.

С 2014 по 2019 год Косюк занимал пост советника 5-го президента Украины Петра Порошенко (вне штата).

Биография

Карьера

Во главе МХП

Карьера в политике

Достижения и состояние

Семья

Биография

Юрий Косюк родился в украинском пгт. Катеринополь (Черкасская область) 27 мая 1968 года. Его родители работали учителями.

За отличные успехи по окончании школы получил “золотую” медаль. А в годы студенчества Юрий Косюк стал победителем Всеукраинской олимпиады по химии.

В 1985 году поступил в Киевский институт пищевой промышленности. Из-за службы в армии Косюк делал перерыв в получении высшего образования, и окончил учебное заведение в 1992 году, став инженером по переработке мяса и молока.

Карьера

Юрий Косюк студентом посещал курсы брокеров, и его первым местом работы была Киевская товарная биржа. Первые заработанные деньги вложил в собственное дело - в 1991 году открыл мясоперерабатывающий цех в Черкасской области. Однако предприятие не приносило прибыли и вскоре было продано.

В 1992 году Косюк предпринял еще одну попытку реализоваться в бизнесе. Основанная им компания СП ЛКБ (позднее “Рода”) специализировалась на производстве кухонь, а также продаже мебели из Польши.

Спустя три года предприниматель начал осваивать агропромышленную сферу и создал предприятие “Бизнес-центр пищевой промышленности”, которое занималось внутренней продажей зерновых, муки, спирта, а также экспортом. С 1995 года в течение 4 лет Юрий Косюк был президентом компании. По словам самого бизнесмена, за это время он понял, что БЦПП не удастся достичь успеха на международном уровне, поэтому решил заняться производством мяса птицы.

Для приобретения необходимого опыта Косюк посетил ведущие компании птицеводства в США, Бразилии, Европы и в 1998 году основал компанию “Мироновский хлебопродукт”.

Во главе МХП

Предприятие было создано как закрытое акционерное общество после покупки контрольного пакета “Мироновского завода по производству круп и комбикормов” в городе Мироновка Киевской области.

Спустя год в состав МХП вошла птицефабрика “Перемога” Черкасской области, где была проведена модернизация и началось производство мяса курицы.

В 2002 году продукция “Мироновского хлебопродукта” появилась на украинском рынке под брендом “Наша Ряба”, который впоследствии стал одним из самых популярных в стране. Под данной торговой маркой реализуется охлажденное мясо курицы и полуфабрикаты. Фирменные магазины “Нашей Рябы” работают во всех регионах Украины.

В 2003 году компания Косюка получила кредит от Международной финансовой корпорации на модернизацию производства, после чего “Мироновский хлебопродукт” расширил свою деятельность в нескольких направлениях: выращивание зерновых культур (рапс, кукуруза, подсолнечник и др.), разведение крупного рогатого скота, производство колбас, премиальных мясных продуктов (гусиная печень).

С 2004-го по 2009 год реализован инвестиционный проект строительства Мироновской птицефабрики, благодаря запуску которой производство мяса птицы увеличилось в 4 раза. Следующим проектом Костюка было строительство первой и второй очереди Винницкой птицефабрики.

В 2008 году группа МХП разместила 20% акций на фондовой бирже в Лондоне и стала первой украинской компанией, вышедшей на данную площадку.

Холдинг Косюка продолжил наращивать производственные мощности и в последующие годы. К 20-му юбилею МХП представляет компанию с вертикально-интегрированной структурой, обеспечивающей контроль качества на всех стадиях производства.

Земельный банк МХП насчитывает 370 тысяч гектар земли в 14 областных регионах Украины. Производства холдинга запущены и за пределами страны (в Нидерландах, Словении, Словакии).

В составе МХП работают предприятия растениеводства, производства комбикормов, фабрики по выращиванию цыплят бройлеров, родительского поголовья, мясоперерабатывающие фабрики, биогазовая станция, обеспечивающая производства электроэнергией и удобрениями.

Продукция реализуется в Украине и экспортируется в более чем 80 стран мира под торговыми марками “Наша Ряба”, “Легко!”, “Бащинский”, “Qualiko” и др. Это охлажденное и замороженное мясо птицы, полуфабрикаты, колбасные изделия и копчености, мясные деликатесы.

Во время работы в правительственных органах Украины в 2014 году Юрий Косюк вышел из состава правления холдинга. В декабре 2014 года вернулся в совет директоров. Владеет контрольным пакетом акций МХП.

Карьера в политике

После избрания Петра Порошенко президентом Украины Юрий Косюк занял одну из руководящих должностей в государственном аппарате, перед чем подал в отставку с должности главы правления МХП.

Фото УНИАН

3 июля 2014 года он был назначен на пост заместителя главы Администрации Президента. В зону его ответственности входило материально-техническое обеспечение и логистика силовых ведомств.

Фото elise.com.ua

8 декабря 2014 года Косюк уволен с должности соответствующим указом президента и в тот же день назначен советником главы государства вне штата (18 мая 2019 года уволен, в связи с окончанием президентских полномочий Порошенко).

Достижения и состояние

Юрий Косюк имеет государственную награду “Герой Украины”. Почетное звание получил в 2008 году за достижения в развитие агропромышленной отрасли в Украине, внедрение передовых технологий в сельскохозяйственное производство и переработку сельхозпродукции.

Фото KosukUA

На протяжении длительного времени Косюк входит в топ-10 самых богатых украинцев. В рейтингах Forbes Украина за 2015-2016 гг. активы предпринимателя оценивались в 1,1 млрд долларов (5 строчка рейтинга).

По оценкам журнала “Фокус”, в 2018 году бизнесмен занял 7 место в рейтинге с состоянием в 1,08 млрд долларов.

Издание “Корреспондент” включило Юрия Косюка в список 100 состоятельных бизнесменов Украины 2019 года. Глава МХП находится на 7 месте, его активы оценивают в 1,222 млрд долларов.

Семья

Юрий Косюк состоит в браке. Будущие супруги познакомились в годы студенчества и создали семью спустя три года после окончания института.

Елена Косюк получила образование инженера-технолога в Киевском институте пищевых технологий. На протяжении длительного времени занимает одну из руководящих должностей в ОАО “Мироновский хлебопродукт”. С 2000 года Елена Валентиновна возглавляет департамент технологий, качества и безопасности пищевой продукции.

Фото facebook.com

Под ее руководством на производствах холдинга были внедрены современные системы контроля качества (НАССР, ТАССР и VACCP), продукция получила сертификацию по международным стандартам ISO 22000 и FSSC 22000 Food. В 2018 году Косюк Елена впервые представила МХП на Международном форуме IFC по безопасности пищевой продукции.

Фото facebook.com

Сын Иван 2000 года рождения - студент Колумбийского университета в США.

Фото Forbes.ua