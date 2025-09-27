"Золотий м'яч"-2025: хто представляв Україну та кому віддав голоси

Французьке видання L'Еquipe розкрило деталі голосування за найкращого футболіста світу сезону-2024/25. Зокрема стало відомо кому віддала свої голоси Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт видання.
Вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле, якого визнали найкращим футболістом світу, набрав за підсумками голосування 1380 балів.
Його найближчий переслідувач, іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, отримав 1059 балів. Топ-3 замкнув португальський півзахисник ПСЖ Вітінья, якому дісталося 703 бали.
У голосуванні брали участь спортивні журналісти з країн актуального топ-100 рейтингу ФІФА. Представник ЗМІ міг обрати 10 футболістів, позначивши їхнє розташування на 1-10 позиціях. Фаворит отримував 15 балів в опитуванні, гравець на 10-й сходинці – одне очко.
Вітчизняний представник – журналіст Ігор Лінник поставив майбутнього переможця на друге місце, віддавши перевагу його одноклубнику – Вітіньї. Третім український експерт назвав Ямаля.
6 з 10-ти футболістів у списку Лінника є гравцями ПСЖ. У топ-10 він не знайшов місця бразильцю Рафіньї.
Голосування українського журналіста за "Золотий м'яч"-2025
Ігор Лінник (фото: facebook.com/igor.linnyk)
Україну в голосуванні France Football вже багато років представляє відомий футбольний журналіст Ігор Лінник.
Він представник традиційної школи вітчизняної спортивної журналістики. У провідних спортивних виданнях працює з 1990-х років.
Був журналістом таких ЗМІ, як "Спортивна газета", "Команда", "Спорт-Експрес в Україні" та інших. Зараз представляє електронне видання "Футбольний клуб".
