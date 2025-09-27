"Золотий м'яч"-2025: хто представляв Україну та кому віддав голоси

Перевага Дембеле

Вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле, якого визнали найкращим футболістом світу, набрав за підсумками голосування 1380 балів.

Його найближчий переслідувач, іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, отримав 1059 балів. Топ-3 замкнув португальський півзахисник ПСЖ Вітінья, якому дісталося 703 бали.

У голосуванні брали участь спортивні журналісти з країн актуального топ-100 рейтингу ФІФА. Представник ЗМІ міг обрати 10 футболістів, позначивши їхнє розташування на 1-10 позиціях. Фаворит отримував 15 балів в опитуванні, гравець на 10-й сходинці – одне очко.

За кого голосувала Україна

Вітчизняний представник – журналіст Ігор Лінник поставив майбутнього переможця на друге місце, віддавши перевагу його одноклубнику – Вітіньї. Третім український експерт назвав Ямаля.

6 з 10-ти футболістів у списку Лінника є гравцями ПСЖ. У топ-10 він не знайшов місця бразильцю Рафіньї.

Голосування українського журналіста за "Золотий м'яч"-2025

Вітінья (Португалія, ПСЖ) Усман Дембеле (Франція, ПСЖ) Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона") Фабіан Руїс (Іспанія, ПСЖ) Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль") Жоау Невеш (Португалія, ПСЖ) Скотт Мактоміней (Шотландія, "Наполі") Хвіча Кварацхелія (Грузія, ПСЖ) Коул Палмер (Англія, "Челсі") Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ)

Ігор Лінник (фото: facebook.com/igor.linnyk)

Хто такий Ігор Лінник

Україну в голосуванні France Football вже багато років представляє відомий футбольний журналіст Ігор Лінник.

Він представник традиційної школи вітчизняної спортивної журналістики. У провідних спортивних виданнях працює з 1990-х років.

Був журналістом таких ЗМІ, як "Спортивна газета", "Команда", "Спорт-Експрес в Україні" та інших. Зараз представляє електронне видання "Футбольний клуб".