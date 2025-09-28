"Заслужили перемогу": тренер України U20 оцінив перемогу на ЧС-2025

Перемога з двома "швидкими" голами

Молодіжна збірна України, яка потрапила до групи B разом із Республікою Корея, Парагваєм та Панамою, розпочала груповий етап із перемоги. У матчі проти Республіки Корея "синьо-жовті" забили два швидкі м'ячі у першому таймі, що дозволило їм піти на перерву з комфортною перевагою.

Попри пропущений гол у другому таймі, українці втримали переможний результат - 2:1. Варто зазначити, що Корея двічі відзначилася у воротах України після перерви, проте один гол було скасовано через офсайд після використання системи VAR.

Коментар Дмитра Михайленка: "Ми дуже щасливі"

Після завершення матчу головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко у коментарі для організаторів чемпіонату світу (ФІФА) поділився враженнями від старту на турнірі.

"Емоції? Ми дуже щасливі. Раді перемозі, вона була важкою. Тут немає легких команд. Гадаю, ми заслужили цю перемогу. Перший тайм був дуже хороший, у другому вже на нас тиснули, але моменти створювали після стандартів", - сказав Михайленко у коментарі ФІФА.

"Треба розібрати ті помилки, яких припускалися, але зараз головне завдання відновити гравців, бо у другому таймі було нелегко", - додав наставник

Чому змінилася гра у другому таймі

Наставник також пояснив, чому після перерви команда віддала ініціативу корейцям, які додали в інтенсивності.

"Чому змінилася гра у другому таймі? Корейці додали в інтенсивності, вони тут вже близько 20 днів, дуже гарно готові. Плюс заміни зробили, почали тиснути. Але справа у тому, що забили вони нам після стандарту - не так вже й багато моментів мали. Наприкінці [матчу] це були вже емоції, а всі моменти були після стандартів", - розповів тренер.

Михайленко підкреслив, що "синьо-жовтим" довелося грати на утримання рахунку через втому.

"Нам було важко, не вистачало швидкості, друга половина другого тайму - ми вже грали на утримання [рахунку]. Нам точно не вистачало швидких атак або контролю [м'яча] - для цього треба багато рухатися", - додав Дмитро Михайленко.

Наступний матч

Наступний поєдинок у груповому етапі молодіжна збірна України проведе у вівторок, 30 вересня, о 23:00 за київським часом проти команди Панами.

Прямі трансляції ігор дивіться на платформах "Суспільне Спорт" і місцевих каналах "Суспільного".