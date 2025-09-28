Забарний здивував Францію дебютним голом: "Це було досить легко"

Український захисник Ілля Забарний відзначився першим голом у складі "Парі Сен-Жермен". Його м’яч допоміг парижанам здобути перемогу над "Осером" (2:0) та вийти на перше місце в чемпіонаті Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Іллі після гри.
У матчі сьомого туру Ліги 1 проти "Осера" Забарний відкрив рахунок після стандартного положення. Захисник підключився до атаки й замкнув передачу партнера.
"Мій гол? Це був стандарт. Кожен раз, коли ми отримуємо стандарт, це для нас можливість допомогти команді і забити, і саме це я і зробив. Насправді все було досить легко: Вітінья віддав пас, я побачив м'яч і зрозумів, що повинен забити", - пояснив футболіст після гри.
За словами українця, його команда продемонструвала рівень, гідний лідера чемпіонату.
"Я думаю, що добре повернутися до гри, гідної лідера. Сьогодні ми показали чудовий результат. Є ще над чим працювати, але добре, що нам вдалося не пропустити гол, і тепер ми продовжуємо рухатися вперед", - зазначив Забарний.
Забарний відіграв усі 90 хвилин і отримав високу оцінку 8,1 бала від SofaScore.
Для нього це перша результативна дія за ПСЖ, а загалом у кар’єрі - лише третій гол на клубному рівні.
Перемога дозволила паризькому клубу очолити турнірну таблицю Ліги 1, набравши 15 очок.
Ілля дебютував за ПСЖ 17 серпня в матчі проти "Нанта" (1:0). Відтоді він уже провів 6 поєдинків у Лізі 1.
Контракт українця з парижанами діє до 2030 року, а його трансфер обійшовся клубу в 63 млн євро плюс бонуси.
