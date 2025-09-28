Забарний вперше забив за ПСЖ: відео історичного голу

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний відзначився першим голом у Франції. Історична подія сталася в поєдинку 6-го туру Ліги 1 проти "Осера".
Франція, Ліга 1, 6-й тур
ПСЖ – "Осер" – 2:0
Голи: Забарний, 32, Бералдо, 54
Парижани вдома грали з "Осером", який за підсумками 5-ти турів посідав у таблиці 13-ту сходинку. За відсутності травмованого Маркіньйоса місце у центрі оборони пргнозовано зайняв українець Забарний.
Протягом більш ніж півгодини гості, що встановили біля власних воріт типовий "автобус" стримували натиск чемпіонів. Атакувальна ланка ПСЖ не могла подолати цей щільний захист. І тоді за справу взявся український центрбек.
На 32-й хвилині Ілля відгукнувся на навіс Вітіньї та з близької відстані, пробив повз опікуна та голкіпера "Осера".
До кінця тайму гол українця був єдиним, забитим ПСЖ. А на початку другого парижани подвоїли перевагу. Цікаво, що й другий гол команди на 54-й хвилині забив також центрбек – бразилець Лукас Бералдо.
У час, що залишився ПСЖ міг і збільшити перевагу, і пропустити у власні ворота. Проте глядачі голів більше не побачили.
Чинні чемпіони, незважаючи на поразку від основного переслідувача - "Марселя" в попередній грі, продовжують одноосібно очолювати таблицю Ліги 1. Перевага над конкуррентом наразі складає три пункти.
Наступний матч ПСЖ проведе в рамках 2-го туру основного раунду Ліги чемпіонів - у гостях проти іспанської "Барселоною". Він відбудеться в середу, 1 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.
23-річний український захисник, що приєднався до чинного переможця ЛЧ у серпні поточного року, провів за столичний клуб шість матчів у сезоні.
Він відіграв по 90 хвилин в п'яти зустрічах Ліги 1. А в стартовому турі Ліги чемпіоні, в якому ПСЖ розгромив італійську "Аталанту" (4:0) залишився в запасі та вийшов на заміну на 75 хвилині. З українцем у складі парижани забили четвертий гол на 90+1-й хвилині матчу.
